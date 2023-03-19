Россиян призвали менять защитное стекло смартфона при первых же трещинах и сколах

Трещины и сколы на защитном стекле смартфона повреждают экран, из-за этого гаджет сбоит. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

"Если на стекле есть трещины и сколы, это для многих не очень принципиально, люди часто продолжают пользоваться гаджетом, хотя стекло уже часть своих функций не выполняет. В трещины и сколы забивается пыль, в результате сам экран устройства понемногу портится", — объяснил он.

По словам Самойленко, обычно производители стёкол и смартфонов рекомендуют менять защиту на экране минимум раз в год, но лучше это делать при первых же сколах, даже если прошло всего два-три месяца. Эксперт рассказал, что если стекло относительно целое и без явных повреждений, то оно может быть покрыто сеткой царапин.

"Это снижает функции стекла при пользовании смартфоном — слишком долгий отклик при нажатии, какие-то сбои в работе гаджета могут об этом свидетельствовать", — добавил Самойленко.