Половина россиян признались, что не могут жить без смартфона

Так, 30% опрошенных рассказали, что испытывают дискомфорт и ощущение нехватки телефона из-за отсутствия возможности делать привычные вещи, 5% сильно нервничают, потому что боятся пропустить важный звонок от близких или руководителя, а почти 20% признались, что без телефона они в панике. Остальные же 45% респондентов заявили, что спокойно чувствуют себя без связи.

Также более половины участников исследования ответили, что проводят с телефоном в руках более шести часов в день, а половина из них — постоянно. 17% опрошенных обходятся двумя-тремя часами в день, а 33% используют смартфон менее часа в день. Спят со своим мобильным телефоном 54% респондентов, при этом половина из них — с включённым звуком. А 46%, придя домой с работы, где-то бросают мобильный, и там он лежит до утра. Большинство опрошенных (70%) пользуются только одним смартфоном, у 10% респондентов два смартфона, у 3% больше двух, а 17% имеют один смартфон, однако с двумя сим-картами.