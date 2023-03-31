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31 марта, 04:56

Половина россиян признались, что не могут жить без смартфона

Каждый второй россиянин испытывает чувство дискомфорта без мобильного телефона

Больше 50% жителей России испытывают дискомфорт без мобильного телефона. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрос пользователей мобильных телефонов, проведённый сервисом аренды пауэрбанков "Бери заряд".

Так, 30% опрошенных рассказали, что испытывают дискомфорт и ощущение нехватки телефона из-за отсутствия возможности делать привычные вещи, 5% сильно нервничают, потому что боятся пропустить важный звонок от близких или руководителя, а почти 20% признались, что без телефона они в панике. Остальные же 45% респондентов заявили, что спокойно чувствуют себя без связи.

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Также более половины участников исследования ответили, что проводят с телефоном в руках более шести часов в день, а половина из них — постоянно. 17% опрошенных обходятся двумя-тремя часами в день, а 33% используют смартфон менее часа в день. Спят со своим мобильным телефоном 54% респондентов, при этом половина из них — с включённым звуком. А 46%, придя домой с работы, где-то бросают мобильный, и там он лежит до утра. Большинство опрошенных (70%) пользуются только одним смартфоном, у 10% респондентов два смартфона, у 3% больше двух, а 17% имеют один смартфон, однако с двумя сим-картами.

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Ранее Лайф писал, что полностью ослепнуть из-за воздействия смартфона нельзя, однако можно существенно испортить зрение. Врач-офтальмолог ФГБУ "Объединённая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ" Яна Дорофеева пояснила, что от телефона значительным образом зрение не испортится, за исключением тех случаев, когда уже есть проблемы с глазами.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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