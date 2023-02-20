Названы симптомы, при которых нельзя откладывать визит к эндокринологу

Щитовидная железа — это небольшой орган в форме бабочки, который располагается в области шеи. Она вырабатывает такие гормоны, как тироксин, трийодтиронин. Зачастую люди обращаются к смежным специалистам за помощью, не догадываясь, что за тревожными симптомами стоит нарушение функции именно щитовидной железы. Какие признаки указывают на то, что пора показаться эндокринологу, Лайфу рассказала врач клиники МЕДСИ Люаза Магаяева.

Пациенты могут годами наблюдаться у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов с синдромом раздражённого кишечника, привела примеры эндокринолог. Однако причина недугов может скрываться в другом.

Во-первых, у человека, возможно, развивается гипотиреоз. Это состояние недостатка гормонов щитовидной железы, которое проявляет себя слабостью, утомляемостью, апатией, заторможенностью, выпадением волос, сухостью кожи, запорами, нарушениями менструаций, набором веса, отёками.

Во-вторых, это может быть тиреотоксикоз, характеризующийся избытком гормонов щитовидной железы. Для него характерны раздражительность, плаксивость, тревожность, учащение пульса, иногда ощущение "перебоев" в работе сердца, повышенная потливость, немотивированное снижение веса.

В-третьих, к эндокринологу следует обратиться при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении "комка" при глотании, особенно если симптомам сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе, а нередко и осиплость голоса.

"При появлении каких-либо из перечисленных клинических проявлений и симптомов необходимо посетить эндокринолога для определения рационального объёма обследования и избежания преждевременного проведения немотивированных исследований", — подытожила собеседница Лайфа.