4 популярных стереотипа о мужчинах и женщинах, которые разрушают отношения и приводят к разводам

Гармоничные отношения между мужчиной и женщиной — это мистерия и своеобразная тайна, которую пытаются постичь люди уже много веков. С одной стороны, рассказывает психолог Мария Пронина, многое уже изучено и, казалось бы, понятно. С другой, статистика — штука упрямая. И количество разводов, если говорить о зарегистрированных браках, достаточно высокое.

Психолог Мария Пронина. Фото © Предоставлено LIFE

Кроме того, если принимать во внимание новые реалии жизни, то, что было "уместно и принято" раньше, влияет разрушительно на современные отношения. Только не все об этом задумываются. Мы вместе со специалистом попытались разобраться, что же конкретно мешает возлюбленной паре жить счастливо. Оказалось, одна из причин — стереотипы о представителях обоих полов, которые до сих пор существуют в нашем обществе. И вот какие распространены сильнее остальных.

1. Мужчины не имеют права на проявление чувств, эмоций, переживаний

Как часто общественные стереотипы рушат счастье людей в браке? Фото © unsplash

"Ты же мальчик!" — слова, которые до дрожи пробирают любого юношу в детстве. Во-первых, что эта фраза до конца подразумевает, остаётся не совсем понятным. Очевидно лишь одно: нельзя давать себе даже намёка на проявление чувств и эмоций. Потому что стыдно и даже в какой-то мере унизительно показать, что может быть больно, сложно, непонятно и да, не по силам. "То есть транслируется запрет на принятие важной части своей личности", — подмечает эксперт.

Во-вторых, отказываясь от своих чувств, мужчины так и не учатся эмпатии. И из-за этого в будущем встретятся с обвинением: "Ты совершенно меня не понимаешь". Конечно, ведь он и себя не в силах понять. Мария Пронина Психолог

2. Девочки должны быть идеальны, воспитанны, опрятны

"Ты же девочка!" — фраза, которая до дрожи пробирает любую девушку как в юном возрасте, так и постарше. Отсюда и синдром отличницы, и перфекционизм. И конечно, безумный страх не соответствовать чьим-либо ожиданиям.

Девочки занимаются не познанием себя, своего внутреннего мира, а вычислением, как научиться быть "тульским пряником" — нравиться всем и всегда. И туда уходят все силы и ресурсы. Мария Пронина Психолог

В итоге остаются только внутренняя пустота, разочарование в жизни, которые перерастают в злость и раздражительность. А иногда в противоположность — стервозность. Крайне сложно построить отношения с кем-либо, если с собой их нет.

3. Партнёр должен угадывать мои желания

Какие стереотипы мешают парам строить гармоничные отношения? Фото © unsplash

Если принять во внимание вышеописанные пункты, становится сразу понятно, что с таким "наследством" это невозможно. Хотя в принципе человек не способен читать мысли. Умение в отношениях искренне разговаривать — это очень важный навык, способствующий укреплению любого союза. Сказать словами — лучший способ коммуникации с партнёром.

4. Семейные роли

Раньше всё было достаточно просто: мужчина добывал еду, женщина сохраняла очаг. Но с тех пор прошло уже много веков, и семейные роли обоих партнёров значительно расширились. Сегодня женщина не только занимается семьёй, отдавая туда все свои силы, но и поддерживает самоощущение, внешний вид и думает про самореализацию. Мужчина в современности не только добытчик, который фактически отсутствует в семье. Он и папа, который заботится о своих детях и проводит с ними время, и муж, помогающий в быту жене.

Все "новые функции" требуют сил, внимания, ресурса. И очень важно поддерживать своего партнёра в этом. То есть теперь отношения — это более целое, чем было раньше. Мария Пронина Психолог