В Ленобласти бобра и енотовидную собаку выпустили на волю после лечения

Сотрудники центра "Велес" в Ленинградской области выпустили на волю бобра и енотовидную собаку. Животные прошли лечение и снова могут сами о себе заботиться. В частности, бобра спасли после аварии.

Сотрудники центра "Велес" выпустили на волю бобра и енотовидную собаку после лечения. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", в естественную среду обитания четвероногие не так уж сильно торопились. Они медленно вышли из клеток, осмотрелись и лишь после этого ушли в лес.