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2 мая, 12:20

В Ленобласти бобра и енотовидную собаку выпустили на волю после лечения

Сотрудники центра "Велес" в Ленинградской области выпустили на волю бобра и енотовидную собаку. Животные прошли лечение и снова могут сами о себе заботиться. В частности, бобра спасли после аварии.

Сотрудники центра "Велес" выпустили на волю бобра и енотовидную собаку после лечения. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", в естественную среду обитания четвероногие не так уж сильно торопились. Они медленно вышли из клеток, осмотрелись и лишь после этого ушли в лес.

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Животные попадают в "Велес" по разным причинам. Сотрудники центра принимают представителей фауны круглосуточно, а потом лечат и ухаживают. Ранее там показали фото пузатых енотов. Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивали на колени к своей кормилице.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
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