В Ленобласти бобра и енотовидную собаку выпустили на волю после лечения
Сотрудники центра "Велес" в Ленинградской области выпустили на волю бобра и енотовидную собаку. Животные прошли лечение и снова могут сами о себе заботиться. В частности, бобра спасли после аварии.
Сотрудники центра "Велес" выпустили на волю бобра и енотовидную собаку после лечения. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", в естественную среду обитания четвероногие не так уж сильно торопились. Они медленно вышли из клеток, осмотрелись и лишь после этого ушли в лес.
Животные попадают в "Велес" по разным причинам. Сотрудники центра принимают представителей фауны круглосуточно, а потом лечат и ухаживают. Ранее там показали фото пузатых енотов. Несмотря на плотную фигуру, питомцы охотно запрыгивали на колени к своей кормилице.