10 питомцев, которым пришлось поставить протез, а они стали только милее

"Шкипер появился на свет с врождённым дефектом, но теперь у него есть протез, который помогает ему передвигаться! Несмотря на инвалидность, хвостатый часто ходит в дома престарелых, больницы, школы и детские сады в качестве собаки-терапевта", — OrthoPets-VOP.

Фото © Reddit / OrthoPets-VOP

"Познакомьтесь с Накио, собакой сразу с четырьмя протезами! И она даже не злится на жизнь..." — Big_Trees.

Фото © Reddit / Big_Trees

"90-летней черепахе приделали колёсики к панцирю, и теперь она снова может ходить сама!" — quetsacloatl.

Фото © Reddit / quetsacloatl

"Уточка Ваддлз впервые пробует новый протез лапки", — MylegzRweelz.

Фото © Reddit / MylegzRweelz

"Это Фиг! У него протез лапы, и он обожает его снимать и бросаться им в свою сестру", — DreadfullyBIzzy.

Фото © Reddit / DreadfullyBIzzy

"Долли такая красотка! А гипс и розовый протез отлично ей подходят", — OrthoPets-VOP.

Фото © Reddit / OrthoPets-VOP

"Протез ноги для нашего нежного гиганта", — desiredcapabilities.

Кадр из видео © Reddit / desiredcapabilities

"До того как мистеру Стаббсу сделали протез хвоста, он мог плавать только как собачка — получалось не очень. Теперь он снова может это делать как настоящий аллигатор", — WhileFalseRepeat.

Фото © Reddit / WhileFalseRepeat

"Лабрадор Турбо очень впечатлён своим новым протезом лапы", — Boobglow.

Фото © Reddit / Boobglow

"Коту по кличке Пух поставили бионические лапки, и теперь он возвращается к нормальной жизни", — hootersbutwithcats.