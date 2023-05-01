10 питомцев, которым пришлось поставить протез, а они стали только милее
Когда человек теряет конечность, ему делают протез. Когда животное попадает в такую ситуацию, люди скорее махнут рукой. Ну, так было раньше. Сейчас находится всё больше добряков, которые помогают.
"Шкипер появился на свет с врождённым дефектом, но теперь у него есть протез, который помогает ему передвигаться! Несмотря на инвалидность, хвостатый часто ходит в дома престарелых, больницы, школы и детские сады в качестве собаки-терапевта", — OrthoPets-VOP.
"Познакомьтесь с Накио, собакой сразу с четырьмя протезами! И она даже не злится на жизнь..." — Big_Trees.
Фото © Reddit / Big_Trees
"90-летней черепахе приделали колёсики к панцирю, и теперь она снова может ходить сама!" — quetsacloatl.
Фото © Reddit / quetsacloatl
"Уточка Ваддлз впервые пробует новый протез лапки", — MylegzRweelz.
Фото © Reddit / MylegzRweelz
"Это Фиг! У него протез лапы, и он обожает его снимать и бросаться им в свою сестру", — DreadfullyBIzzy.
Фото © Reddit / DreadfullyBIzzy
"Долли такая красотка! А гипс и розовый протез отлично ей подходят", — OrthoPets-VOP.
"Протез ноги для нашего нежного гиганта", — desiredcapabilities.
Кадр из видео © Reddit / desiredcapabilities
"До того как мистеру Стаббсу сделали протез хвоста, он мог плавать только как собачка — получалось не очень. Теперь он снова может это делать как настоящий аллигатор", — WhileFalseRepeat.
Фото © Reddit / WhileFalseRepeat
"Лабрадор Турбо очень впечатлён своим новым протезом лапы", — Boobglow.
Фото © Reddit / Boobglow
"Коту по кличке Пух поставили бионические лапки, и теперь он возвращается к нормальной жизни", — hootersbutwithcats.
Фото © Reddit / hootersbutwithcats
Животные/ домашние питомцы
10 таких очаровательных фото, что вы будете плакать от умиления, но продолжите смотреть
29 апреля, 11:00
10 животных, глядя на которых возникает только один вопрос, как они там оказались
28 апреля, 08:00
10 фото очаровательных лисят, после которых каждый задумается завести себе такого же
24 апреля, 08:00
Reddit / OrthoPets-VOP, hootersbutwithcats