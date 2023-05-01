КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 11:00

10 питомцев, которым пришлось поставить протез, а они стали только милее

Когда человек теряет конечность, ему делают протез. Когда животное попадает в такую ситуацию, люди скорее махнут рукой. Ну, так было раньше. Сейчас находится всё больше добряков, которые помогают.

"Шкипер появился на свет с врождённым дефектом, но теперь у него есть протез, который помогает ему передвигаться! Несмотря на инвалидность, хвостатый часто ходит в дома престарелых, больницы, школы и детские сады в качестве собаки-терапевта", — OrthoPets-VOP.

Фото © Reddit / OrthoPets-VOP

Фото © Reddit / OrthoPets-VOP

"Познакомьтесь с Накио, собакой сразу с четырьмя протезами! И она даже не злится на жизнь..." Big_Trees.

Фото © Reddit / Big_Trees

Фото © Reddit / Big_Trees

"90-летней черепахе приделали колёсики к панцирю, и теперь она снова может ходить сама!" quetsacloatl.

Фото © Reddit / quetsacloatl

Фото © Reddit / quetsacloatl

"Уточка Ваддлз впервые пробует новый протез лапки", — MylegzRweelz.

Фото © Reddit / MylegzRweelz

Фото © Reddit / MylegzRweelz

"Это Фиг! У него протез лапы, и он обожает его снимать и бросаться им в свою сестру", — DreadfullyBIzzy.

Фото © Reddit / DreadfullyBIzzy

Фото © Reddit / DreadfullyBIzzy

"Долли такая красотка! А гипс и розовый протез отлично ей подходят", — OrthoPets-VOP.

Фото © Reddit / OrthoPets-VOP

Фото © Reddit / OrthoPets-VOP

"Протез ноги для нашего нежного гиганта", — desiredcapabilities.

Кадр из видео © Reddit / desiredcapabilities

Кадр из видео © Reddit / desiredcapabilities

"До того как мистеру Стаббсу сделали протез хвоста, он мог плавать только как собачка — получалось не очень. Теперь он снова может это делать как настоящий аллигатор", — WhileFalseRepeat.

Фото © Reddit / WhileFalseRepeat

Фото © Reddit / WhileFalseRepeat

"Лабрадор Турбо очень впечатлён своим новым протезом лапы", — Boobglow.

Фото © Reddit / Boobglow

Фото © Reddit / Boobglow

"Коту по кличке Пух поставили бионические лапки, и теперь он возвращается к нормальной жизни", — hootersbutwithcats.

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

10 фото питомцев, у которых можно брать уроки по позитивному настрою

10 фото питомцев, у которых можно брать уроки по позитивному настрою

Обложка ©

Reddit / OrthoPets-VOP, hootersbutwithcats

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Инвалиды
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров