В Госдуме отметили важность роли "человека труда" в современной России

В советское время уважение к человеку труда было центральным элементом государственной идеологии. Но в 1990-е годы на место этой идеи с Запада пришли представления, возвеличивающие потребление и богатство. Казалось, что всё будет потеряно, но мы вовремя остановились, в частности благодаря решениям президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Если Запад строит общество потребления и если в 90-е годы у нас в России тоже строили общество потребления, а не общество труда, то с приходом к власти Владимира Путина мы стали постепенно переориентироваться на то, чтобы всё-таки поддерживать человека труда, чтобы поддерживать творческие профессии, рабочие профессии", — пояснил парламентарий.

Он отметил, что, в частности, в России вновь возродили звание "Герой Труда", а также в нашей стране ежегодно проходит огромное количество конкурсов рабочих профессий и фестивалей для молодёжи. Кроме того, активно реставрируются и сохраняются музеи на предприятиях и появляются трудовые династии. Отдельно Матвейчев акцентировал внимание на возвращении традиционного специалитета в вузы.

"Человек труда начинает постепенно возвращаться на страницы газет, звёзды всевозможные, которые были символом отдыха, потребления и так далее, которые дискредитировали себя, они вообще сейчас уехали из России. А осталась трудовая Россия, созидающая, которая строит крепкую экономику", — резюмировал наш собеседник.