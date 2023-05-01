Путин присвоил звание Героев Труда пяти россиянам

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам. Текст указа обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, званием отмечен Александр Иноземцев, управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" (Пермский край), которая занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации. Звания Героя Труда России удостоен Юрий Милехин, учёный-химик, академик РАН, руководитель центра двойных технологий "Союз" (Московская область). Он опубликовал порядка 600 научных работ, 15 из которых монографии, а 98 — авторские свидетельства и патенты.

Также отмечены заслуги Льва Каленова, гендиректора акционерного общества "Бийская льняная компания" (Алтайский край). На Бийском льнокомбинате он работает с 1960 года, а руководит им с 1975-го. Звание присвоено и преподавателю гимназии № 1 в Волоколамске (Московская область) Татьяне Бабуровой. Её общий педагогический стаж составляет 62 года. Ещё один россиянин, удостоенный звания Героя Труда РФ, — Эдуард Щербин, заслуженный шахтёр России, подземный горнорабочий очистного забоя рудника № 1 публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Забайкальский край).