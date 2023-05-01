КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 10:39

В Донбасс пустили воду из Дона, пока в тестовом режиме

Водный канал Дон – Донбасс запустили в тестовом режиме

В канал Дон – Донбасс, который строили для снабжения водой донецкой агломерации, совершён тестовый пуск воды. Об этом сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ. Там также появилось видео знаменательного для ДНР момента.

Тестовый пуск воды в канал Дон – Донбасс. Видео © t.me / vskmo

"На видео — первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу", — говорится в сообщении.

Водовод был построен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны за рекордный срок — четыре месяца. Запуск водовода Дон – Северский Донец – Донбасс находится на финишной прямой, сообщили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина. Подача воды в рабочем режиме начнётся после проверки надёжности системы. Сначала объём составит четыре тысячи кубических метров в сутки, потом он будет расти.

Пушилин рассказал, когда тарифы в новых регионах сравняются со средними по России

Пушилин рассказал, когда тарифы в новых регионах сравняются со средними по России

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в ДНР полностью готов к работе водовод для снабжения региона водой, в ближайшее время дончане будут ею обеспечены.

Обложка ©

t.me / vskmo

Иван Косицын
  • Новости
  • Общество
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров