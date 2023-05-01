В Донбасс пустили воду из Дона, пока в тестовом режиме

В канал Дон – Донбасс, который строили для снабжения водой донецкой агломерации, совершён тестовый пуск воды. Об этом сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ. Там также появилось видео знаменательного для ДНР момента.

Тестовый пуск воды в канал Дон – Донбасс. Видео © t.me / vskmo

"На видео — первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу", — говорится в сообщении.

Водовод был построен специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей страны за рекордный срок — четыре месяца. Запуск водовода Дон – Северский Донец – Донбасс находится на финишной прямой, сообщили в администрации врио главы ДНР Дениса Пушилина. Подача воды в рабочем режиме начнётся после проверки надёжности системы. Сначала объём составит четыре тысячи кубических метров в сутки, потом он будет расти.