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5 апреля, 15:14

Водовод из Дона в ДНР полностью готов к запуску

В ДНР полностью готов к работе водовод для снабжения региона водой, в ближайшее время дончане будут ею обеспечены. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня он (водовод. — Прим. Лайфа) уже полностью готов... В ближайшее время вода уже поступит в Донецкую агломерацию", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что обеспечивать необходимый минимум будут уже построенные семь водоводов. По словам Хуснуллина, независимый водовод из реки Дон до столицы республики длиной в 200 километров построен в рекордный срок — чуть более чем пять месяцев.

Хуснуллин сообщил о восстановлении 11 тысяч домов в Мариуполе

Хуснуллин сообщил о восстановлении 11 тысяч домов в Мариуполе

Ранее Хуснуллин отмечал, что за девять лет властям удалось полностью решить в Крыму проблемы с водой, газом и электричеством.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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