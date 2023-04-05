Водовод из Дона в ДНР полностью готов к запуску

В ДНР полностью готов к работе водовод для снабжения региона водой, в ближайшее время дончане будут ею обеспечены. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня он (водовод. — Прим. Лайфа) уже полностью готов... В ближайшее время вода уже поступит в Донецкую агломерацию", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что обеспечивать необходимый минимум будут уже построенные семь водоводов. По словам Хуснуллина, независимый водовод из реки Дон до столицы республики длиной в 200 километров построен в рекордный срок — чуть более чем пять месяцев.