Хуснуллин сообщил о восстановлении 11 тысяч домов в Мариуполе

"На сегодняшний день пока только 11 тысяч домов восстановлено, но это та работа, которую нужно в ближайшее время усиливать", — сказал Хуснуллин на заседании Совета безопасности России с участием президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что уже приняты все необходимые решения на этот счёт.