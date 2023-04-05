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5 апреля, 15:10

Хуснуллин сообщил о восстановлении 11 тысяч домов в Мариуполе

Вице-премьер РФ Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено около 11 тысяч домов

Около 11 тысяч домов восстановлено в Мариуполе (ДНР). Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметив, что работа продолжится.

"На сегодняшний день пока только 11 тысяч домов восстановлено, но это та работа, которую нужно в ближайшее время усиливать", — сказал Хуснуллин на заседании Совета безопасности России с участием президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что уже приняты все необходимые решения на этот счёт.

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца

Напомним, 18 марта российский лидер впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь. Путин признался, что поездка была важна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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