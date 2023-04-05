Хуснуллин сообщил о восстановлении 11 тысяч домов в Мариуполе
Вице-премьер РФ Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено около 11 тысяч домов
Около 11 тысяч домов восстановлено в Мариуполе (ДНР). Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отметив, что работа продолжится.
"На сегодняшний день пока только 11 тысяч домов восстановлено, но это та работа, которую нужно в ближайшее время усиливать", — сказал Хуснуллин на заседании Совета безопасности России с участием президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что уже приняты все необходимые решения на этот счёт.
Напомним, 18 марта российский лидер впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь. Путин признался, что поездка была важна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов.
ТАСС / Валентин Спринчак