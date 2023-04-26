Пушилин рассказал, когда тарифы в новых регионах сравняются со средними по России
Пушилин: Тарифы в новых регионах сравняются со среднероссийскими за 10 лет
Тарифы в новых регионах России достигнут уровня среднероссийских в течение десяти лет. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин после встречи с посетившим Донецк вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
"Марат Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет", — рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.
По его словам, также есть ещё одно прямое поручение президента: федеральные министры вовлечены в работу с новыми регионами, каждый отвечает за свой блок.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых регионах РФ необходимо ликвидировать дисбаланс между скромными доходами людей и высокими ценами.
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