КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 22:48

Пушилин рассказал, когда тарифы в новых регионах сравняются со средними по России

Пушилин: Тарифы в новых регионах сравняются со среднероссийскими за 10 лет

Тарифы в новых регионах России достигнут уровня среднероссийских в течение десяти лет. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин после встречи с посетившим Донецк вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Марат Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет", — рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, также есть ещё одно прямое поручение президента: федеральные министры вовлечены в работу с новыми регионами, каждый отвечает за свой блок.

Цивилёва: В новых регионах РФ будет развиваться комплексная медреабилитация

Цивилёва: В новых регионах РФ будет развиваться комплексная медреабилитация

Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых регионах РФ необходимо ликвидировать дисбаланс между скромными доходами людей и высокими ценами.

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Telegram / pushilindenis

Андрей Григорьев
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