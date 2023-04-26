Пушилин рассказал, когда тарифы в новых регионах сравняются со средними по России

Тарифы в новых регионах России достигнут уровня среднероссийских в течение десяти лет. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин после встречи с посетившим Донецк вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Марат Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет", — рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.

По его словам, также есть ещё одно прямое поручение президента: федеральные министры вовлечены в работу с новыми регионами, каждый отвечает за свой блок.