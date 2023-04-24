Цивилёва: В новых регионах РФ будет развиваться комплексная медреабилитация
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва приняла участие в научно-практической конференции "Перспективы развития реабилитационной помощи участникам СВО, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, пострадавшим в результате боевых действий".
Ключевыми вопросами конференции стали оказание медицинской реабилитационной помощи участникам российской спецоперации на Украине, проблемы медучреждений по оказанию помощи в реабилитации жителям новых субъектов РФ, пострадавшим в результате боевых действий, комплексные практические решения по созданию условий, способствующих скорейшей адаптации, интеграции, ресоциализации пострадавших в результате боестолкновений.
"Внедрение современных подходов медицинской реабилитации ветеранов боевых действий в медицинских учреждениях новых регионов Российской Федерации — первоочередная задача. Этому вопросу команда фонда будет уделять особое внимание. Нам важно совместно выработать комплекс практических решений для максимально быстрого возвращения людей к обычной жизни", — подчеркнула Цивилёва.
В ходе конференции участники разработают комплекс практических решений, способствующих развитию системы организации медицинской реабилитационной помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, пострадавшим в результате боевых действий.
Ранее сообщалось, что фонд "Защитники Отечества" официально начнёт работу с 1 июня 2023 года. Его филиалы появятся во всех субъектах России.
t.me / annatsivileva