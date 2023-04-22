Филиалы фонда "Защитники Отечества" появятся во всех субъектах России

Фонд "Защитники Отечества" официально начнёт работу с 1 июня 2023 года, его филиалы появятся во всех субъектах России. По словам председателя фонда Анны Цивилёвой, он будет предоставлять ту помощь, которая не оказывается или выходит за рамки предлагаемой федеральными и региональными властями: различную реабилитацию, санаторно-курортное обучение, переобучение, трудоустройство, протезирование и обеспечение лекарствами.

Цивилёва отметила, что главной сложностью в создании фонда было отсутствие подобного опыта в истории России после Великой Отечественной, Афганской или Чеченской войн. Тем временем его работа подразумевает целую армию различных социальных работников, психологов и персональных координаторов.

"Конечно, это требует большого и организационного, и финансового участия, поэтому на базе РАНХиГС и её филиалов будет проведена долгая и масштабная учёба для социальных координаторов, которых сейчас активно подбирают субъекты, а это на первый этап 3071 социальный координатор, то есть это очень большая история. Кроме того, подготовка психологов, которые помогут пережить и справиться с посттравматическим военным синдромом", — рассказала она после заседания наблюдательного совета фонда.

Несмотря на сжатые сроки, уже сейчас в "сформирована основа команды", а во всех субъектах выбраны помещения, которые заработают точно в срок. На данный момент осталось оформление юридического лица, открытие счетов и набор кадров.

По словам Героя России, заместителя председателя фонда "Защитники Отечества" Алексея Романова, уже принято решение о переобучении и дальнейшем трудоустройстве ветеранов СВО в качестве советников директоров российских школ. Причём в патриотическое воспитание вовлечены и различные ветеранские организации.