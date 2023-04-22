Жога: Фонд "Защитники Отечества" поможет бойцам СВО вернуться в мирную жизнь

Командир разведбатальона "Спарта" Артём Жога заявил о важности создания государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" и его филиалов. По его мнению, они помогут в оперативном порядке решать вопросы, с которым сталкивается военнослужащий после прибытия на гражданку.

"Ребята, которые участвуют в СВО, стоят на рубежах и непосредственно выполняют свою боевую задачу, в мирной жизни сталкиваются с очень многими вопросами, <...> и начинаются бюрократические проволочки, и они не знают, к кому обратиться и куда пойти. Создание этого фонда обеспечивает и помогает решать все эти вопросы в оперативном порядке. Если возникает какая-то неординарная проблема, то она купируется и быстро решается", — пояснил Жога по итогам заседания наблюдательного совета фонда.

В ходе заседания обсудили множество направлений, в том числе то, как лучше интегрировать бойца в мирную жизнь после демобилизации. Многим вернувшимся с передовой необходимо время на адаптацию. Кому-то нужно получить новую профессию, а кто-то найдёт себя, например, в воспитании молодёжи, будет делиться с ней своим опытом, в результате чего получится большое дело в плане патриотического воспитания в школах, институтах и садиках, отметил командир разведбатальона "Спарта". Также, по его словам, это большая помощь в плане медицинской реабилитации получившим ранение как в психологическом формате, так и в протезировании и обеспечении необходимыми медицинскими препаратами.

"Ребята будут возвращаться в семью и социум — необходимо их адаптировать, чтобы не было проблем с семьёй, чтобы не страдала от этого семейная ячейка, не страдали дети этих ребят. Это очень большая и нужная инициатива, её нужно продвигать в регионах, её нужно расширять — набирать больший штат социальных работников, психологов", — подчеркнул Жога.