Оперативное принятие закона о защитниках Донбасса — пример эффективной работы фонда "Защитники Отечества"
Фонд "Защитники Отечества" оценил принятие закона о статусе ветерана боевых действий
Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва заявила, что оперативное принятие закона о ветеранах боевых действий — пример эффективной работы этой организации.
"Сегодня Государственная дума приняла закон, который позволит защитникам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с мая 2014 года, получить статус ветерана. Закон был принят оперативно и без проволочек, как и должно быть в таких случаях. Это пример эффективной работы фонда "Защитники Отечества" и законодателей, о которой я говорила ранее", — отметила Цивилёва.
Она подчеркнула, что самое главное — это социальные гарантии и льготы, которыми смогут воспользоваться люди.
"Наш фонд обязательно поддержит каждого из них", — заключила глава фонда.
Как сообщал Лайф, депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли закон о наделении статусом ветерана ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Речь идёт о тех лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе местных воинских формирований начиная с 12 мая 2014 года.
Агентство "Москва"