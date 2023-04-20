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20 апреля, 20:53

Оперативное принятие закона о защитниках Донбасса — пример эффективной работы фонда "Защитники Отечества"

Фонд "Защитники Отечества" оценил принятие закона о статусе ветерана боевых действий

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва заявила, что оперативное принятие закона о ветеранах боевых действий — пример эффективной работы этой организации.

"Сегодня Государственная дума приняла закон, который позволит защитникам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с мая 2014 года, получить статус ветерана. Закон был принят оперативно и без проволочек, как и должно быть в таких случаях. Это пример эффективной работы фонда "Защитники Отечества" и законодателей, о которой я говорила ранее", — отметила Цивилёва.

Она подчеркнула, что самое главное — это социальные гарантии и льготы, которыми смогут воспользоваться люди.

"Наш фонд обязательно поддержит каждого из них", — заключила глава фонда.

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Как сообщал Лайф, депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли закон о наделении статусом ветерана ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. Речь идёт о тех лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях в составе местных воинских формирований начиная с 12 мая 2014 года.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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