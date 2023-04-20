Оперативное принятие закона о защитниках Донбасса — пример эффективной работы фонда "Защитники Отечества"

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва заявила, что оперативное принятие закона о ветеранах боевых действий — пример эффективной работы этой организации.

"Сегодня Государственная дума приняла закон, который позволит защитникам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с мая 2014 года, получить статус ветерана. Закон был принят оперативно и без проволочек, как и должно быть в таких случаях. Это пример эффективной работы фонда "Защитники Отечества" и законодателей, о которой я говорила ранее", — отметила Цивилёва.

Она подчеркнула, что самое главное — это социальные гарантии и льготы, которыми смогут воспользоваться люди.

"Наш фонд обязательно поддержит каждого из них", — заключила глава фонда.