Сенатор назвал главные итоги встречи главы фонда "Защитники Отечества" с парламентариями

Председатель созданного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилёва правильно сделала акцент на задаче сформировать профессиональную команду. Об этом Лайфу сказал член Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, ветеран спецподразделения "Альфа" Виктор Шептий.

Он уточнил, что на встрече с депутатами и сенаторами Цивилёва отметила необходимость объединить специалистов в каждом региональном отделении фонда. Также предстоит подобрать социальных координаторов, которые организуют взаимодействие с самими военными и с семьями погибших бойцов.

"Важно, чтобы это были люди, которые на сегодняшний день уже имеют опыт работы в социальной сфере, опыт работы по реабилитации, в том числе и медицинской, опыт гуманитарных миссий. То есть за ними должны стоять люди, которые им верят", — подчеркнул Шептий.

Цивилёва попросила коллег оказать содействие в подборе персонала для фонда в регионах, и отклики желающих присоединиться к работе уже есть. Также важно, чтобы готовить социальных координаторов помогали сами ветераны боевых действий, состоящие в разных общественных организациях.

"Кроме того, нами была обсуждена инициатива, которая уже в Госдуме проходит рассмотрение. Это присвоение статуса ветерана боевых действий тем нашим боевым товарищам, которые уже с 2014 года в подразделениях ЛНР и ДНР выполняли задачи по борьбе с нацизмом. И я думаю, что до конца месяца такие законодательные изменения будут внесены", — добавил Шептий.