Кириенко провёл первое заседание набсовета фонда поддержки участников СВО

В пресс-службе организации уточнили, что на заседании обсуждались приоритетные направления работы фонда и его первоочередные мероприятия. Среди них формирование филиалов в регионах, подготовка социальных координаторов и программы психолого-психотерапевтической помощи ветеранам боевых действий.

"Президентом РФ [Владимиром Путиным] поставлены очень серьёзные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое", — сказал Кириенко, подчеркнув, что этим должен заняться "каждый регион и каждый муниципалитет".