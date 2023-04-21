Кириенко провёл первое заседание набсовета фонда поддержки участников СВО
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко провёл первое заседание наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества".
В пресс-службе организации уточнили, что на заседании обсуждались приоритетные направления работы фонда и его первоочередные мероприятия. Среди них формирование филиалов в регионах, подготовка социальных координаторов и программы психолого-психотерапевтической помощи ветеранам боевых действий.
"Президентом РФ [Владимиром Путиным] поставлены очень серьёзные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое", — сказал Кириенко, подчеркнув, что этим должен заняться "каждый регион и каждый муниципалитет".
Региональные филиалы фонда "Защитники Отечества" начнут работу 1 июня 2023 года, их помещения уже готовятся к открытию.
Ранее председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва отметила, что оперативное принятие закона о защитниках Донбасса — пример эффективной работы фонда.