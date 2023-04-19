Путин призвал ликвидировать несоответствие зарплат и цен в новых регионах РФ
В новых регионах РФ необходимо ликвидировать дисбаланс между скромными доходами людей и высокими ценами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
"Это очевидно, даже внешне это бросается в глаза: доходы-то скромные. А уровень, скажем, цен даже выше, чем в Ростовской области", — сказал он.
Путин попросил обратить внимание на эту проблему вице-премьера Марата Хуснуллина и председателя правительства Михаила Мишустина. Он поручил продумать, каким темпом будет решён этот вопрос.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин посетил ЛНР и Херсонскую область. Он восхитился чистотой и аккуратностью новых регионов страны. Также российский лидер обратил внимание на обилие там "стареньких авто". Ещё Путин потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и ЛНР.