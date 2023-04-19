Путин призвал ликвидировать несоответствие зарплат и цен в новых регионах РФ

В новых регионах РФ необходимо ликвидировать дисбаланс между скромными доходами людей и высокими ценами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

"Это очевидно, даже внешне это бросается в глаза: доходы-то скромные. А уровень, скажем, цен даже выше, чем в Ростовской области", — сказал он.