Путин раскрыл, почему решил лично посетить штабы в зоне СВО

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с кабмином сообщил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике, чтобы не отвлекать бойцов.

"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют", — отметил он.