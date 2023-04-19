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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 14:56
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Путин раскрыл, почему решил лично посетить штабы в зоне СВО

Путин сообщил, что ездил в штабы в новых регионах РФ, чтобы не отвлекать бойцов

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с кабмином сообщил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике, чтобы не отвлекать бойцов.

"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют", — отметил он.

По словам президента, обстановка требует того, чтобы военные были на месте.

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Напомним, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Лайф публиковал видео посещения президентом этих штабов на Херсонском направлении и в республике. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный". В Кремле раскрыли её "коллекционное" прошлое.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Никита Осипов
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