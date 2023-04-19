Путин раскрыл, почему решил лично посетить штабы в зоне СВО
Путин сообщил, что ездил в штабы в новых регионах РФ, чтобы не отвлекать бойцов
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с кабмином сообщил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике, чтобы не отвлекать бойцов.
"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют", — отметил он.
По словам президента, обстановка требует того, чтобы военные были на месте.
Напомним, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Лайф публиковал видео посещения президентом этих штабов на Херсонском направлении и в республике. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный". В Кремле раскрыли её "коллекционное" прошлое.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ