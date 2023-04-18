Генерал рассказал о духоподъёмной роли визита Путина в штабы СВО
Генерал Болдырев — о посещении Путиным зоны СВО: Он сам убедился в положении дел
Российский лидер Владимир Путин посетил группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике для того, чтобы самому изучить обстановку на фронте. Об этом заявил бывший командующий войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военных округов, экс-главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев.
"[Путин] сам лично убеждается в положении дел, встречается не только с командующими, но, видимо, и с другими должностными лицами, командирами соединений. То есть он своими глазами видит обстановку, соответствующим образом влияет", — отметил он в беседе с Ura.ru.
Болдырев добавил, что Верховный главнокомандующий на месте поднимает дух бойцов, которые понимают важность возложенных на них задач.
Лайф напоминает, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Лайф публиковал видео посещения президентом этих штабов на Херсонском направлении и в республике. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный". В Кремле раскрыли её "коллекционное" прошлое.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ