Генерал рассказал о духоподъёмной роли визита Путина в штабы СВО

Российский лидер Владимир Путин посетил группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике для того, чтобы самому изучить обстановку на фронте. Об этом заявил бывший командующий войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военных округов, экс-главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев.

"[Путин] сам лично убеждается в положении дел, встречается не только с командующими, но, видимо, и с другими должностными лицами, командирами соединений. То есть он своими глазами видит обстановку, соответствующим образом влияет", — отметил он в беседе с Ura.ru.