5 фобий, которые и правда могут спасти вам жизнь

Фобии бывают разные. Какие-то появляются буквально из ничего, и люди в ужасе от того, что на самом деле не представляет опасности: боязнь клоунов, хорофобия (боязнь танцев), пеладофобия (страх перед лысыми людьми)… Но есть фобии, которые на самом деле могут оградить от многих проблем. Разобрали как раз пять таких страхов.

Клаустрофобия — ужас от замкнутых помещений

Существуют ли полезные фобии? Фото © Shutterstock

Хотя это и может быть неприятным чувством, в некоторых ситуациях такая фобия окажется полезной. Например, если вы откажетесь от лифтов в своей жизни, это сыграет вам на руку: во-первых, ходить по лестнице полезно для здоровья, во-вторых, так меньше шансов "остаться в коробке метр на метр" с каким-нибудь маньяком.

Арахнофобия — страх пауков

Конечно, шарахаться от каждого безобидного паучка, который ползёт по стене у вас в доме, не очень удобно. Однако нужно признать, что некоторые виды членистоногих крайне ядовитые и могут вызвать серьёзную аллергическую реакцию на свой укус или даже летальный исход. Если у вас арахнофобия, то априори вы лучше подготовлены к ситуации "не трогать то, что ползёт", а значит, сможете избежать опасности.

Аквафобия — боязнь воды

И даже этот страх может быть полезным. Например, человек с аквафобией никогда не прыгнет в воду, где не видно дна, и не сядет на судно, не убедившись, что готов к самому ужасному развитию событий. Поэтому, если всё-таки что-то пойдёт не по плану, такой человек точно будет в безопасности. Чего не скажешь о людях, которые на тот момент просто наслаждались видами.

Охлофобия — страх перед толпами

Пять фобий, которые могут спасти вашу жизнь. Фото © Shutterstock

Да, может, на концерт любимой звезды или футбольный матч люди с такой фобией не сходят, но, быть может, так оно и лучше будет. За последние десятилетия известны десятки случаев, когда на массовых мероприятиях погибали люди из-за экстремальной давки и других причин. В любом случае сохранить своё здоровье намного проще, если держаться подальше от толпы.

Акрофобия — боязнь высоты

Конечно, когда у вас подкашиваются ноги от того, что вы встали слишком близко к краю балкона, в этом ничего хорошего нет, на первый взгляд. С другой стороны, зафиксировано много случаев падения из окон людей, которые к ним подойти не боятся. Официальной статистики нет, но ход мысли вы поняли. Это даже не то чтобы фобия — здравый смысл.