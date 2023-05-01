Кем оказался Мамонтёнок и почему Скорпиону так нравилось носить каблуки, хотя он не женщина: Итоги финала шоу "Маска"

Сегодня, 30 апреля, в день рождения председателя жюри Филиппа Киркорова, состоялся грандиозный финал любимого телезрителями шоу "Маска" на канале НТВ. 12-й — итоговый — выпуск программы поразил и зрителей, и звёздных судей своим размахом и потрясающей постановкой. Король российской эстрады, Тимур Родригез, Валерия, Регина Тодоренко и Алексей Воробьёв с радостью и грустью одновременно встретили участников, которых осталось всего четверо: Мамонтёнок, Мандрил, Пудель и Скорпион.

Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез в жюри шоу "Маска". Фото © НТВ / ntv.ru

Напомним, из проекта уже выбыло десять масок: Дикобраз — Вадим Казаченко, Лисёнок— Яна Рудковская, Шаурма — Евгения Медведева, Пиковая дама — Жасмин, Феникс — Виктория Дайнеко, Ворон — Ваня Дмитриенко, Скунс — Шена (Анна Шульгина), Горностай — Диана Анкудинова, Хомяк — Анита Цой, Гусеница — IVAN (Александр Иванов).

Первый тур финала шоу "Маска"

Чем запомнился финал шоу "Маска", который показали 30 апреля, в день рождения Филиппа Киркорова? Фото © НТВ / ntv.ru

В этом выпуске зрители вновь получили приятный подарок: нам напомнили творческий путь каждой из масок. Честь открывать финальный концерт досталась Пуделю с песней Bang Bang. После него на сцену вышел Мамонтёнок и исполнил композицию "Как молоды мы были".

Кто скрывается под маской Пуделя? Фото © НТВ / ntv.ru

Загадочный Скорпион вновь поразил весь зал и вызвал бурные споры за столом членов жюри. Исполнив песню любимой группы поп-короля — ABBA — Gimme, Gimme, Gimme (A Man After Midnight), самый таинственный участник заставил Киркорова поменять своё мнение на прямо противоположное. Несколько выпусков певец был уверен в том, что под личиной Скорпиона скрывается певица Анастасия Стоцкая, но теперь — из-за его "мужской энергетики" — заявил, что это Сергей Лазарев. Тимур и Регина, наоборот, поменяли своё мнение в сторону Стоцкой. Напомним, данная маска оказалась единственной за все сезоны шоу, у которой судьи до конца не могли определиться даже с полом, постоянно называя разные мужские и женские имена. И последним из четверых выступал Мандрил. Интересный персонаж, создавший целую страну Мандрилию, преподнёс членам жюри забавные подарки, после чего исполнил песню "Есть только миг".

И вот настал момент первого голосования. Все судьи с горечью высказались за раскрытие Мандрила. Остальные трое — Пудель, Мамонтёнок и Скорпион — отправились в следующий этап шоу. Кто же скрывался под этой маской? По мнению членов жюри, в этой роли выступал оперный певец Эльчин Азизов. Правы ли они были?

Кто скрывался под маской Мандрила в финале шоу "Маска"? Фото © НТВ / ntv.ru

Да! Под маской невероятного Мандрила оказался солист Большого театра Эльчин Азизов. "Мои дорогие… простое, но всеобъемлющее слово мне хочется произнести сейчас — "спасибо", — сказал Эльчин и поклонился зрителям, встав на одно колено. — Спасибо вам! Уважаемые члены жюри, я не представляю, где вы находите столько сил, чтобы охарактеризовывать потрясающие маски, которые участвовали на протяжении всего сезона. Уникальные абсолютно. Кто-то из них в зале, трое ещё за кулисами. Я желаю победы каждому. Я, например, считаю, что я победил. Четвёртый сезон, четвёртое место. У меня как у Филиппа, только у него 55, а у меня 44. Всё сошлось".

Кто скрывался под маской Мандрила в финале шоу "Маска"? Фото © НТВ / ntv.ru

"Каждая маска продумывает себе финальные слова, которые она будет говорить, когда её снимет. И вот сейчас всё выветрилось. Тот трепет, те эмоции, которые я испытываю прямо сейчас, они не сравнимы ни с чем. Я благодарю уникальный проект, продюсеров, которые доказывают, что они не просто продюсеры — что они выдающиеся… Спасибо телеканалу! Спасибо "Вайт медиа", спасибо НТВ. Нижайший поклон вам, уважаемые, дорогие, любимые члены жюри. Я прошу простить меня за моё баловство. Это уникальное шоу, в котором даже мандрил позволяет себе делать то, что он действительно хочет", — сказал в прощальной речи певец. На прощание он спел песню, которую готовил ко второму туру программы, — "Куплеты Эскамильо".

Аист поздравил Филиппа Киркорова с днём рождения. Фото © НТВ / ntv.ru

В честь дня рождения Филиппа Киркорова в гости пришёл новый персонаж — Аист. Он вместе с юными исполнителями исполнил песню "Пусть миром правит любовь". Кто скрывался под этой маской? Версии были следующие: Ирада Зейналова, Ольга Кузьмина, Ани Лорак, Каролина, Люся Чеботина, а Алексей Воробьёв даже в шутку предположил, что там Стас Михайлов. Однако сам Филипп был уверен, что это певица, ставшая мемом программы, — Анита Цой. Поп-король оказался прав.

Второй тур шоу "Маска"

Второй тур "Маски" начался с выступления Скорпиона. Он исполнил песню "Зимний сад" тремя разными голосами, чем всех сразил наповал. За ним был Мамонтёнок, а следом Пудель с песней "До предела", написанной Марией Захаровой для Валерии и Максима Фадеева. После выступлений все трое участников вышли на сцену, чтобы услышать решение судей. Алексей Воробьёв, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Филипп Киркоров проголосовали за то, чтобы маску снял Пудель. И только Валерия высказалась за Скорпиона.

Предположений о личностях участников у жюри было огромное множество. После первого выступления Пуделя поп-король настаивал, что под маской очаровательной собачки скрывается Лада Дэнс. У Регины Тодоренко была иная версия: Ирина Пегова. Однако после второй песни все судьи пришли к общему мнению, что Пудель — Лада Дэнс, 56-летняя певица, которая ввела моду танцевать во время исполнения песен. Она удивила всех своей потрясающей гибкостью, юмором и музыкальным талантом.

Лада Дэнс в маске Пуделя заняла третье место. Фото © НТВ / ntv.ru

"Хочу сказать огромное спасибо... Поздравляю с днём рождения, [Филипп], и хочу поблагодарить шоу "Маска", всю команду, продюсеров, режиссёров, постановщиков. Это удивительные люди, которое делают такую серьёзнейшую работу, такое наслаждение для вас... Я получила просто колоссальное удовольствие от этого проекта. И главное — от людей. Наш шоу-бизнес — лучший шоу-бизнес в мире", — поблагодарила Лада.

Кто стал победителем шоу "Маска"?

Кто занял первое место на шоу "Маска" — Мамонтёнок или Скорпион? Фото © НТВ / ntv.ru

И вот шоу подошло к действительно последнему этапу. Судьи выбирали между двумя участниками — Скорпионом и Мамонтёнком, — кто же займёт первое место, а кто второе. Валерия проголосовала снять маску со Скорпиона, Тимур Родригез высказался за Мамонтёнка. Алексей Воробьёв отметил, что один из участников решением зрителей ни разу не попадал в номинацию на выбывание, поэтому он голосует за победу Мамонтёнка, а раскрыться должен Скорпион. Регина же, поражённая умением Скорпиона скрываться до самого конца, пожелала отдать победу Скорпиону. Голоса разделились два на два. Непростое решение выбрать победителя выпало на долю Филиппа Бедросовича.

"Я принимаю решение. Я хочу попросить и у своих коллег по жюри, у организаторов шоу... И самое главное — у вас, уважаемые зрители и телезрители. Вы можете сделать мне сегодня подарок? — спросил именинник и, услышав да, продолжил. — Обещаете? Не обидитесь? Даёте честное слово? <...> Тогда спасибо вам за подарок. Я хочу разделить свой голос поровну двум финалистам. И объявить двух победителей четвёртого сезона — Мамонтёнка и Скорпиона!"

В конце Киркоров пообещал, что это в последний раз — в честь его дня рождения. И заявил, что это лучший подарок, какой только ему могли сделать. Два победителя шоу в итоге сняли маски одновременно. Жюри было уверено, что под маской Мамонтёнка скрывается Дима Билан, а Скорпион не кто иной, как Сергей Лазарев. Так ли это было?

Победители шоу "Маска" Сергей Лазарев и Дима Билан. Фото © НТВ / ntv.ru

"Лучшие, любимые, только для нас. Браво! Серёжа, Дима! Вы не понимаете, это всё равно что Киркоров с Басковым встали там", — с восхищением заявил Филипп.

"Слушайте, так было интересно вас путать, я до последнего не хотел выходить из образа. И эти каблуки, и вообще образ, который я нёс, старался. И в каждой песне путать до конца, чтобы вы думали, кто там — женщина, мужчина... Я на самом деле думал, что эта интрига просуществует две-три передачи, но вы так повелись на эту интригу. И я продолжил в это играть. Для меня это была актёрская задача, которую я старался нести до конца", — радостно рассказал Сергей Лазарев.

"Уважаемый Филипп, дорогой Филиппчик, уважаемый проект. Это правда очень благородный проект, в котором огромное количество артистов, которые, может быть, в какой-то момент шагнули куда-то в сторону. А сейчас они возвращаются. Второе, что касаемо проекта, — вы сами говорили про него, что он без правил. Отсюда и выводы. Я сам думал, что вы наверняка угадаете меня сразу... Тем более что в каждой программе вы говорили, что это Дима Билан. Я не могу об этом не сказать. И поэтому я с очень большим трудом прятал этот голос. Я по минимуму использовал обработки, потому что мне очень хотелось иметь вот эту самую тёплую ноту, которая вот сегодня кого-то всё-таки тронула. Друзья, правда очень благодарен!" — высказался Дима Билан.

Награждение победителей шоу "Маска". Фото © НТВ / ntv.ru