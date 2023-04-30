Случатся беды и несчастья: Названо 15 самых опасных дней мая-2023

Как это случается в каждом месяце, в мае 2023 года нас поджидают всякие трудности и испытания на прочность. Некоторые из проблем люди создают себе сами, другие появляются благодаря астрологическим явлениям. Сколько опасных дней будет в мае и как их правильно пережить, рассказала таролог Алисия Артемьева.

Ретроградный Меркурий с 1–13 мая

Как это всегда и бывает, стоит Меркурию начать ретроградить, так все процессы замедляются. Май не стал исключением. С 1 по 13 число включительно у людей могут наблюдаться проблемы с коммуникацией, например, частое недопонимание, ошибки в письменной и устной речи. Также в эти дни велик риск всевозможных аварий на дорогах, проблемы с технологиями и электроникой. Некоторые даже рискуют потерять работу или обречь себя на иные серьёзные перемены в жизни. "В период ретроградного Меркурия следует принимать дополнительные меры предосторожности и быть более внимательными. Используйте этот период для переосмысления и перепланирования", — подсказывает таролог.

20 мая — Марс переходит в знак зодиака Лев

Какие даты в мае-2023 по гороскопу считаются самыми опасными. Фото © Shutterstock

"Марс во Льве может провоцировать более агрессивное и властное поведение, эгоцентризм и самонадеянность", — подмечает эксперт. А это напрямую отразится на общении и отношениях с другими людьми, возможно, некоторых приведёт к необдуманным и импульсивным действиям. Получается, что 20 мая велик риск учинить ссору или скандал, попытаться агрессивно выяснять отношения, спорить и просто ругаться.

Луна окажется в знаке зодиака Скорпион 31 мая

Чем опасна Луна в Скорпионе 31 мая? Фото © Shutterstock