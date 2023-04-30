Случатся беды и несчастья: Названо 15 самых опасных дней мая-2023
С одной стороны, нас ждёт наступление самого тёплого летнего месяца. С другой — на горизонте ждут суровые испытания — тот же ретроградный Меркурий. Как правильно себя вести в эти опасные дни, рассказал таролог.
Какие дни в мае-2023 считаются самыми опасными, если верить гороскопу? Обложка © Freepik
Как это случается в каждом месяце, в мае 2023 года нас поджидают всякие трудности и испытания на прочность. Некоторые из проблем люди создают себе сами, другие появляются благодаря астрологическим явлениям. Сколько опасных дней будет в мае и как их правильно пережить, рассказала таролог Алисия Артемьева.
Ретроградный Меркурий с 1–13 мая
Как это всегда и бывает, стоит Меркурию начать ретроградить, так все процессы замедляются. Май не стал исключением. С 1 по 13 число включительно у людей могут наблюдаться проблемы с коммуникацией, например, частое недопонимание, ошибки в письменной и устной речи. Также в эти дни велик риск всевозможных аварий на дорогах, проблемы с технологиями и электроникой. Некоторые даже рискуют потерять работу или обречь себя на иные серьёзные перемены в жизни. "В период ретроградного Меркурия следует принимать дополнительные меры предосторожности и быть более внимательными. Используйте этот период для переосмысления и перепланирования", — подсказывает таролог.
20 мая — Марс переходит в знак зодиака Лев
Какие даты в мае-2023 по гороскопу считаются самыми опасными. Фото © Shutterstock
"Марс во Льве может провоцировать более агрессивное и властное поведение, эгоцентризм и самонадеянность", — подмечает эксперт. А это напрямую отразится на общении и отношениях с другими людьми, возможно, некоторых приведёт к необдуманным и импульсивным действиям. Получается, что 20 мая велик риск учинить ссору или скандал, попытаться агрессивно выяснять отношения, спорить и просто ругаться.
Луна окажется в знаке зодиака Скорпион 31 мая
Чем опасна Луна в Скорпионе 31 мая? Фото © Shutterstock
"Луна в Скорпионе провоцирует более интенсивные эмоции и глубокие переживания, что может привести к поспешным выводам и решениям", — рассказывает "Вечерней Москве" таролог Алисия Артемьева. Такое положение светила чаще всего поднимает в человеке всё самое плохое: зависть, ревность, обиды, может даже провоцировать на выяснение отношений и ссоры с близкими и любимыми людьми. Эксперт продолжает: "Луна в Скорпионе может привести к большему интересу к тайнам, мистике и оккультизму, что также может негативно повлиять на объективность принятых решений".