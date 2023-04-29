"Даже птицы не поют": 4 мистических места в России, где кровь стынет в жилах

Многие туристы верят, что в районе Екатеринбурга и на севере Свердловской области, где в былые времена жили люди, верившие в колдовство и духов, находятся мистические места. О главных мифах региона рассказал бывший сотрудник полиции Владимир, который на пенсии стал профессиональным путешественником и охотником. В беседе с Ura.ru он назвал четыре самых мистических места региона.

Семь братьев

Скалы Семь братьев. Фото © Ura.ru / Андрей Гусельников

"Это место стало первым, куда я выбрался на пенсии. Чувствовал ореол мистики, которым окутаны Семь братьев", — говорит Владимир о скалах-останцах в Невьянском районе.

Туристы часто приходят к этой достопримечательности и собирают легенды о таинственных великанах. Скала образована восемью высокими глыбами, семь из которых напоминали древним братьев, а одна — сестру. Местные жители говорят, что в прошлом никто из людей не имел права подходить близко к ним. Согласно легенде, скала была обителью богов, гнев которых мог навлечь беду на простого смертного.

Тагильский лес

Тагильский лес. Фото © Ura.ru / Сергей Русанов

"В районе Исинского тракта в Нижнем Тагиле есть небольшой лес, который хорошо знают местные жители. Там собирают грибы, гуляют с собаками. Место вроде бы безопасное, но только для местных жителей", — предостерегает Владимир.

По словам охотника, двое его друзей как-то раз пошли по грибы в этом лесу. В результате один из них сломал ногу, а второй чуть не лишился глаза, упав на сухое дерево. В этом лесу легко заблудиться даже местным жителям, отмечает Владимир.

Золотые ворота

Путь к Золотым воротам. Фото © Ura.ru / Сергей Русанов

"Честно говоря, это одно из самых мистических мест, что я видел. Ощущение, что там только вчера молились язычники, и тишина звенящая. Даже птицы не поют", — вспоминает путешественник.

Золотые ворота — это скала в форме двух арок, расположенных на берегу реки Вижай. Добраться туда не так просто, рядом нет крупных посёлков. По словам Владимира, народ манси в древности использовал это место для ритуалов.

Стародражный пруд

Стародражный пруд в Кушвинском городском округе. Фото © Ura.ru / Владимир Жабриков

"Сам пруд — это ничего особенного. Туда ходят рыбачить и просто отдыхать, но я с товарищем пришёл, потому что был недалеко, и предложили. Там я действительно испугался", — рассказывает охотник.

Владимир проснулся ночью в палатке и решил выбраться подышать, но, возможно, лучше бы он этого не делал. Над водой мужчина увидел напоминающий человека полупрозрачный силуэт. Бывший полицейский чуть не закричал. По легенде на этот пруд, находящийся в Кушвинском городском округе, часто ходил девушка, которая рассталась с парнем. Судьба её кончилась трагично.

"Наверное, мне привиделось из-за страшилок", — считает Владимир.