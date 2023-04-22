7 мистических мест, где обязан побывать каждый любитель эзотерики

Паломничество — это необязательно про следование по религиозным тропам и монастырям определённой религии. Это духовный и физический путь в места силы, где спустя века и тысячелетия ещё ощущается что-то особенное в атмосфере, питающее энергию. Лайф вместе с "Яндекс.Путешествиями" собрали подборку самых удивительных мест в мире, где мистика, эзотерика, религия и природа соединяются в одно целое.

Место силы — Лхаса, Тибетское нагорье

Фото © Shutterstock

Одно из главных мест паломничества буддистов, индуистов и всех заинтересованных в духовных практиках — Тибетское нагорье. В этих древних землях раскидано множество монастырей и поселений, следующих религиозным традициям. Среди долин, заснеженных вершин гор и озёр путешественник может заново обрести себя и увидеть уклад жизни, тесно связанный с окружающей природой и высоким духом.

Одно из самых популярных мест этого края — город Лхаса, в котором соединяются китайская, непальская и индийская культуры. На вершине располагается дворец-крепость Потала XVII века, который стал резиденцией далай-ламы. Сейчас этот комплекс входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Место силы — Саха, Якутия

Ленские столбы, Якутия. Фото © Shutterstock

На севере России располагается одна из самых загадочных республик страны — Саха (Якутия). Это место издревле является сосредоточением шаманизма, которое практикуется и по сей день.

Природный ландшафт — главная достопримечательность этих мест. Огромное количество растений и животных, занесённых в Красную книгу, национальные парки "Ленские столбы" и "Кыталык", ледники и дюны. Именно в этих широтах проживают шаманы и целительницы, проводящие и в наши дни языческие обряды. С кем-то можно встретиться даже в городах, но, конечно, лучше отправляться в таёжные леса, где в уединении сохраняется связь с предками и природой.

Места силы — Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо, Перу

Мачу-Пикчу. Фото © Shutterstock

Места силы в Перу возникли отнюдь не благодаря древним инкам, скорее этот народ обнаружил особые природные точки. Сейчас, идя по руинам прошлой цивилизации, можно найти поселения, чтущие память и возрождающие религиозные обряды для духовного очищения.

Конечно, главной точкой притяжения в Перу остается Мачу-Пикчу, где на высоте 2400 метров над уровнем моря запрятан "потерянный город инков". Но также здесь, в Священной долине инков, находятся руины Ольянтайтамбо, почитаемые перуанскими шаманами. По их мнению, в этом месте настолько мощная энергия, что она способна создавать прорехи во времени, из-за чего в долине не замечаешь, как проходят часы.

Места силы — горы Ёсино, Оминэ, Коя, Япония

Горы Ёсино. Фото © Shutterstock

Меж префектур Нара, Вакаяма и Миэ пролегают паломнические маршруты по святым местам Страны восходящего солнца. Горы Ёсино, Оминэ, Коя — знаменитые религиозные центры, в которых синтезированы исконные японские верования — синтоизм — и буддистские традиции.

Отправляясь в путешествие в эти места, нужно быть готовым к восхождениям и длительным походам. А остановиться можно в аскетичных гостевых домиках монастырских комплексов. Ежедневные буддийские молитвы и восточное благоговение перед природой помогут каждому путнику обрести душевное равновесие.

Места силы — Катемако и Чичен-Ица, Мексика

Чичен-Ица. Фото © Shutterstock

В Мексике шаманы и даже колдуны встречаются по всей стране. Одним из главных городов для погружения в мистицизм является Катемако, где можно посетить знахарей. В первую пятницу марта в городе даже проводится съезд шаманов Congreso de Brujos.

Но также не стоит забывать, что именно в этих землях находятся одни из самых загадочных археологических памятников — пирамиды майя. Центром их культуры считается Чичен-Ица, где стоит одно из семи новых чудес света — девятиступенчатая пирамида Кукулькан. Ещё один впечатляющий майянский центр, в котором и сейчас чувствуется сила потустороннего, — древний город Калакмуль, недалеко от границы с Гватемалой.

Места силы — Эйвбери и Бат, Великобритания

Парк Эйвбери. Фото © Shutterstock

Когда-то на британских землях процветало кельтское язычество. Его эпоха канула в далёкое прошлое, но нам сохранились остатки религиозных памятников тех мест. Так, в районе деревушки Эйвбери можно увидеть круг из каменных глыб, который был создан 4000 лет назад и входит в целую систему ритуальных мест, алтарей. Здесь же растут "друидические" деревья, на которые во время викканских праздников можно завязать ленточку и загадать желание.

Другое отражение древней языческой культуры можно увидеть в городе Бат, графство Сомерсет, где сохранились римские термы. До римского вторжения на этой территории кельты проводили обряды и церемонии, а позднее созданные горячие источники посвятили богине Сулис, или Минерве.

Места силы — каркасные церкви, Норвегия

Ставкирка Ролдал. Фото © Shutterstock

В этой скандинавской стране, к сожалению, почти не сохранилось останков от ритуальных мест викингов, однако это единственная северная страна, где прошли сквозь века и выстояли средневековые деревянные церкви.