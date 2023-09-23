Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём тигра и поблагодарил учёных, биологов, работников заповедников, волонтёров за помощь амурским тиграм в безопасном проживании в России. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Экологический праздник, посвящённый тиграм, жители Дальнего Востока отмечают в последнее воскресенье сентября — в этом году 24-го.

"Особые слова признательности — учёным, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтёрам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьёзные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе", — отмечено в телеграмме.

Путин добавил, что День тигра — одно из самых ярких событий в общественной и культурной жизни Дальнего Востока РФ и всей страны. Праздник, по словам президента, каждый год проходит на высоком уровне, привлекая неравнодушных к судьбам "хозяина амурской тайги" людей.