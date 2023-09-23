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23 сентября, 09:13

Путин поздравил с Днём тигра

Путин поблагодарил учёных, обеспечивающих проживание амурских тигров в России

<p>Амурский тигр. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Амурский тигр. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём тигра и поблагодарил учёных, биологов, работников заповедников, волонтёров за помощь амурским тиграм в безопасном проживании в России. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Экологический праздник, посвящённый тиграм, жители Дальнего Востока отмечают в последнее воскресенье сентября — в этом году 24-го.

"Особые слова признательностиучёным, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтёрам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьёзные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе", отмечено в телеграмме.

Путин добавил, что День тигра — одно из самых ярких событий в общественной и культурной жизни Дальнего Востока РФ и всей страны. Праздник, по словам президента, каждый год проходит на высоком уровне, привлекая неравнодушных к судьбам "хозяина амурской тайги" людей.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра около посёлка Ванино. По словам гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, между человеком и хищником не произошло конфликта. Тигр не нападает на человека, если не ранен.

Дарья Нарыкова
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