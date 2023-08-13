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13 августа, 07:22

"Такой красивый!": Из-за наводнения тигры вышли к людям из приморских лесов

Тигры начали выходить из леса из-за наводнения в Приморье

<p>Тигр подошёл близко к людям в Уссурийском городском округе. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/amurtigercenter/3060?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр "Амурский тигр"</a></p>

Тигр подошёл близко к людям в Уссурийском городском округе. Обложка © T.me / Центр "Амурский тигр"

Тигры начали выходить к людям из-за наводнения в Приморском крае. Видео, разлетевшееся по соцсетям, публикует центр "Амурский тигр".

Тигр подошёл близко к людям в Приморском крае. Видео © T.me / Центр "Амурский тигр"

За вчерашний день было зафиксировано два случая встречи хищника с людьми. Первая произошла в Уссурийском городском округе, где на молодого тигра наткнулась семейная пара с маленьким ребёнком. Полосатый заинтересованно выглядывал из кустов и покорил сердца людей.

"Ты такой красавчик! Вообще. Ты такой красивый! Просто не верится глазам", — говорят за кадром авторы видео.

Видимо, симпатия оказалась взаимной: когда семья на машине стала отъезжать, тигр вышел из леса и какое-то время шёл за ними, не желая расставаться. А вторая встреча произошла в Надеждинском районе. Там хозяина тайги заметил директор центра реабилитации по пути на работу. В обоих случаях информацию о хищниках передали в охотнадзор для отслеживания ситуации.

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Как уже рассказывал Лайф, на Приморский край обрушился тайфун "Ханун". Наводнение в Уссурийске стало самым масштабным за последнее десятилетие, в результате которого пострадало порядка 40% территорий. На днях в городе даже прорвало дамбу, защищавшую от паводка. Из детского лагеря "Мечта" эвакуировали 172 ребёнка. При этом не обошлось без жертв: одна жительница Уссурийска утонула в большой луже.

Николь Вербер
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