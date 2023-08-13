"Такой красивый!": Из-за наводнения тигры вышли к людям из приморских лесов

Тигры начали выходить к людям из-за наводнения в Приморском крае. Видео, разлетевшееся по соцсетям, публикует центр "Амурский тигр".

Тигр подошёл близко к людям в Приморском крае. Видео © T.me / Центр "Амурский тигр"

За вчерашний день было зафиксировано два случая встречи хищника с людьми. Первая произошла в Уссурийском городском округе, где на молодого тигра наткнулась семейная пара с маленьким ребёнком. Полосатый заинтересованно выглядывал из кустов и покорил сердца людей.

"Ты такой красавчик! Вообще. Ты такой красивый! Просто не верится глазам", — говорят за кадром авторы видео.