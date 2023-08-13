"Такой красивый!": Из-за наводнения тигры вышли к людям из приморских лесов
Тигры начали выходить из леса из-за наводнения в Приморье
Тигр подошёл близко к людям в Уссурийском городском округе. Обложка © T.me / Центр "Амурский тигр"
Тигры начали выходить к людям из-за наводнения в Приморском крае. Видео, разлетевшееся по соцсетям, публикует центр "Амурский тигр".
Тигр подошёл близко к людям в Приморском крае. Видео © T.me / Центр "Амурский тигр"
За вчерашний день было зафиксировано два случая встречи хищника с людьми. Первая произошла в Уссурийском городском округе, где на молодого тигра наткнулась семейная пара с маленьким ребёнком. Полосатый заинтересованно выглядывал из кустов и покорил сердца людей.
"Ты такой красавчик! Вообще. Ты такой красивый! Просто не верится глазам", — говорят за кадром авторы видео.
Видимо, симпатия оказалась взаимной: когда семья на машине стала отъезжать, тигр вышел из леса и какое-то время шёл за ними, не желая расставаться. А вторая встреча произошла в Надеждинском районе. Там хозяина тайги заметил директор центра реабилитации по пути на работу. В обоих случаях информацию о хищниках передали в охотнадзор для отслеживания ситуации.
Как уже рассказывал Лайф, на Приморский край обрушился тайфун "Ханун". Наводнение в Уссурийске стало самым масштабным за последнее десятилетие, в результате которого пострадало порядка 40% территорий. На днях в городе даже прорвало дамбу, защищавшую от паводка. Из детского лагеря "Мечта" эвакуировали 172 ребёнка. При этом не обошлось без жертв: одна жительница Уссурийска утонула в большой луже.