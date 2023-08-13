Из детского лагеря в Приморье эвакуировали 172 ребёнка

Приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта", находящегося в селе Подгорное Кировского округа. Об этом сообщило правительство региона в своём телеграм-канале.

"Сегодня утром приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа", — говорится в сообщении.