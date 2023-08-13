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13 августа, 00:55

Из детского лагеря в Приморье эвакуировали 172 ребёнка

В Приморье из лагеря "Мечта" эвакуировали 172 ребёнка из-за подъёма уровня воды

<p>Эвакуация детей из лагеря "Мечта" в Приморском крае. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/primorskyru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Приморского края</a></p>

Эвакуация детей из лагеря "Мечта" в Приморском крае. Обложка © t.me / Правительство Приморского края

Приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта", находящегося в селе Подгорное Кировского округа. Об этом сообщило правительство региона в своём телеграм-канале.

"Сегодня утром приморские спасатели эвакуировали детей из лагеря "Мечта" в селе Подгорное Кировского округа", — говорится в сообщении.

Всего, по информации регионального кабмина, эвакуированы 172 ребёнка и 30 взрослых.

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МЧС отправило в Приморье опергруппу для ликвидации последствий тайфуна

Напомним, ранее на регион обрушился тайфун "Ханун". В общей сложности пострадало 65 населённых пунктов. Наводнение в Уссурийске стало самым масштабным за последнее десятилетие, там пострадало 35-40% территорий. Накануне в городе прорвало дамбу, построенную для защиты от паводка. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Уссурийском, Михайловском, Черниговском, Хорольском, Чугуевском, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах. Есть и человеческие жертвы. Так, в Хорольском районе в результате мощных ливней двух детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли, а в Уссурийске женщина утонула в большой луже. К счастью, уровень воды в затопившей город реке Раздольной начал постепенно спадать.

Кузьма Спирин
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