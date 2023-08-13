МЧС отправило в Приморье опергруппу для ликвидации последствий тайфуна
МЧС РФ: Опергруппа центрального аппарата ведомства направляется в Приморье
Приморский край. Уссурийск. Местные жители на лодке во время подтопления микрорайона в результате образования прорыва на дамбе. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) направило в Приморский край оперативную группу, чтобы ликвидировать последствия тайфуна "Ханун". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Последствия мощных ливней в Приморском крае. Видео © t.me / "Городовой | Приморье"
"По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором департамента оперативного управления генерал-лейтенантом Анатолием Елизаровым для координации работы по борьбе с наводнением", — указано в сообщении.
К счастью, как сообщила пресс-служба МЧС РФ, тайфун "Ханун" покинул Приморье, вследствие чего ожидается улучшение паводковой обстановки.
Напомним, ранее на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Из-за паводка, спровоцированного сильными дождями, прошедшими с 9 по 11 августа, были подтоплены семь многоквартирных и 729 частных домов. В общей сложности пострадало 65 населённых пунктов. Наводнение в Уссурийске стало самым масштабным за последнее десятилетие, там пострадало 35-40% территорий. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Уссурийском, Михайловском, Черниговском, Хорольском, Чугуевском, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах. Есть и человеческие жертвы. Так, в Хорольском районе в результате обильных ливней двух детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли, а в Уссурийске женщина утонула в большой луже. К счастью, уровень воды в затопившей город реке Раздольной начал постепенно спадать.