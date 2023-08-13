МЧС отправило в Приморье опергруппу для ликвидации последствий тайфуна

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) направило в Приморский край оперативную группу, чтобы ликвидировать последствия тайфуна "Ханун". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Последствия мощных ливней в Приморском крае. Видео © t.me / "Городовой | Приморье"

"По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором департамента оперативного управления генерал-лейтенантом Анатолием Елизаровым для координации работы по борьбе с наводнением", — указано в сообщении.