В Уссурийске прорвало дамбу, защищавшую от паводка
В городе Уссурийске Приморского края в районе "Семи ветров" произошёл прорыв дамбы, которая останавливала паводок. Вода хлынула в сторону жилых домов и хозяйских построек, сообщает PrimaMedia.
Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © t.me / ussur_mikh_kray
Как слышно на видео, опубликованных в соцсетях, в городе звучит сирена, извещающая о ЧП. Факт прорыва дамбы подтвердили в ГУ МЧС по региону.
"Ещё до прорыва силами регионального МЧС проводилась откачка воды с территории, прилегающей дамбы. Там работали переносные насосные станции ПНС-110, способные качать 10 литров воды в секунду", — сказал представитель управления.
Также он добавил, что в этом районе проводилась эвакуация жителей. Население заранее оповестили об опасности. По словам мэра Уссурийска Евгения Коржа, промоину сейчас устранить невозможно. В то же время, отметил чиновник, инцидент не представляет опасности для граждан.
"Серьёзной опасности в связи с прорывом, считаю, нет, мы всех предупредили, всех вывезли. Всё, можно сказать, нормально. Промоину на данный момент никак не устранить. Если там сейчас заделывать, может всю дамбу прорвать. Сейчас, слава Богу, до квартир вода не дошла", — сказал Корж.
Мэр добавил, что в городе выпало 270 мм осадков.
Напомним, что в последние дни на Приморье обрушились мощные ливни из-за тайфуна "Ханун". В ночь на 11 августа больше всего осадков выпало в Уссурийске и в западных районах региона. Режим ЧС за день ввели в семи муниципалитетах. Согласно данным регионального управления МЧС, вода отрезала от сообщения 31 населённый пункт, подтопленными оказались 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог. Есть и человеческие жертвы. Так, в Хорольском районе в результате обильных ливней двух детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли, а в Уссурийске женщина утонула в большой луже.
t.me / Марк Чернослив (Уссурийск)