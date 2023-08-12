В Уссурийске прорвало дамбу, защищавшую от паводка

В городе Уссурийске Приморского края в районе "Семи ветров" произошёл прорыв дамбы, которая останавливала паводок. Вода хлынула в сторону жилых домов и хозяйских построек, сообщает PrimaMedia.

Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © t.me / ussur_mikh_kray

Как слышно на видео, опубликованных в соцсетях, в городе звучит сирена, извещающая о ЧП. Факт прорыва дамбы подтвердили в ГУ МЧС по региону.

"Ещё до прорыва силами регионального МЧС проводилась откачка воды с территории, прилегающей дамбы. Там работали переносные насосные станции ПНС-110, способные качать 10 литров воды в секунду", — сказал представитель управления.

Также он добавил, что в этом районе проводилась эвакуация жителей. Население заранее оповестили об опасности. По словам мэра Уссурийска Евгения Коржа, промоину сейчас устранить невозможно. В то же время, отметил чиновник, инцидент не представляет опасности для граждан.

"Серьёзной опасности в связи с прорывом, считаю, нет, мы всех предупредили, всех вывезли. Всё, можно сказать, нормально. Промоину на данный момент никак не устранить. Если там сейчас заделывать, может всю дамбу прорвать. Сейчас, слава Богу, до квартир вода не дошла", — сказал Корж.

Мэр добавил, что в городе выпало 270 мм осадков.