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11 августа, 09:44

В Приморье двоих детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли

Двое детей погибли в Хорольском районе Приморского края в результате обильных ливней — братьев затянуло в трубу потоком воды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сообщение об исчезновении мальчиков десяти и 12 лет поступило днём в пятницу, 11 августа. По предварительной информации, два брата гуляли у обочины дороги около села Дальзаводское.

"В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в неё попал его брат, пытавшийся оказать помощь", — говорится в сообщении прокуратуры.

Тела детей уже обнаружены.

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Напомним, на Приморье обрушился тайфун "Ханун". Наиболее сложная обстановка наблюдается в Уссурийском, Михайловском, Черниговском, Хорольском, Чугуевском, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах. Уже есть жертвы паводка: в Уссурийске женщина утонула в большой луже, образовавшейся из-за мощных ливней.

Обложка ©

ТАСС / Воякин Вячеслав

Александра Вишнякова
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