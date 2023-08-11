В Приморье двоих детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли

Двое детей погибли в Хорольском районе Приморского края в результате обильных ливней — братьев затянуло в трубу потоком воды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сообщение об исчезновении мальчиков десяти и 12 лет поступило днём в пятницу, 11 августа. По предварительной информации, два брата гуляли у обочины дороги около села Дальзаводское.

"В ходе игры одного из мальчиков потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу, после чего в неё попал его брат, пытавшийся оказать помощь", — говорится в сообщении прокуратуры.

Тела детей уже обнаружены.