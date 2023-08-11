"Вода катастрофически прибывает": В Приморье из-за паводка затопило приют с сотнями бездомных собак

Ливни, которые обрушились на Приморский край из-за тайфуна "Ханун", затопили село Новоникольск под Уссурийском. В зоне риска оказался и огромный приют для бездомных собак. Видео с места событий распространились в Сети.

Собаки в приюте оказались в ловушке из-за паводка в уссурийском селе Новоникольск. Видео © Telegram / "Приморье | Онлайн"

"Вода катастрофически прибывает. Собаки волнуются", — сказала автор видео.

Как пишет телеграм-канал "Приморье онлайн", в этом приюте находится более 700 собак. Из-за паводка уже затопило несколько вольеров, а вода продолжает прибывать. На кадрах видно, что многие собаки забрались на будки. По словам автора видео, в приют также не смогли доставить корм для хвостатых.