"Вода катастрофически прибывает": В Приморье из-за паводка затопило приют с сотнями бездомных собак
В приморском Новоникольске из-за паводка затопило приют с бездомными собаками
Ливни, которые обрушились на Приморский край из-за тайфуна "Ханун", затопили село Новоникольск под Уссурийском. В зоне риска оказался и огромный приют для бездомных собак. Видео с места событий распространились в Сети.
Собаки в приюте оказались в ловушке из-за паводка в уссурийском селе Новоникольск. Видео © Telegram / "Приморье | Онлайн"
"Вода катастрофически прибывает. Собаки волнуются", — сказала автор видео.
Как пишет телеграм-канал "Приморье онлайн", в этом приюте находится более 700 собак. Из-за паводка уже затопило несколько вольеров, а вода продолжает прибывать. На кадрах видно, что многие собаки забрались на будки. По словам автора видео, в приют также не смогли доставить корм для хвостатых.
Ранее метеоролог Людмила Паршина предупреждала о ливневых дождях в России с 8 по 10 августа. Согласно её прогнозу, Приморье засыпали осадки из-за проходящего тайфуна "Ханун", который продвигается в сторону Кореи. С 10 августа в регионе действует штормовое предупреждение.
Telegram / "Приморье | Онлайн"