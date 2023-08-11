В Приморье женщина утонула в луже

В Уссурийске женщина утонула в большой луже, образовавшейся из-за мощного тайфуна, который обрушился на Приморский край. Об этом сообщает информационное агентство PrimaMedia.

Тело женщины, утонувшей в Уссурийске. Видео © Telegram / "Приморье | Онлайн"

Женщину увидели прохожие, они вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики констатировали её смерть, реанимировать потерпевшую было поздно. В региональном Минздраве подчеркнули, что признаков насильственных действий на теле женщины нет. Сотрудники СУ СКР РФ по Приморью проводят доследственную проверку, выясняют точную причину смерти и обстоятельства случившегося.