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11 августа, 06:10

В Приморье женщина утонула в луже

Женщина утонула в луже после обрушившегося на Уссурийск мощного тайфуна

<p>Тело женщины, утонувшей в Уссурийске. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/primorye_online" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Приморье | Онлайн"</a></p>

Тело женщины, утонувшей в Уссурийске. Обложка © Telegram / "Приморье | Онлайн"

В Уссурийске женщина утонула в большой луже, образовавшейся из-за мощного тайфуна, который обрушился на Приморский край. Об этом сообщает информационное агентство PrimaMedia.

Тело женщины, утонувшей в Уссурийске. Видео © Telegram / "Приморье | Онлайн"

Женщину увидели прохожие, они вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики констатировали её смерть, реанимировать потерпевшую было поздно. В региональном Минздраве подчеркнули, что признаков насильственных действий на теле женщины нет. Сотрудники СУ СКР РФ по Приморью проводят доследственную проверку, выясняют точную причину смерти и обстоятельства случившегося.

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Ранее метеоролог Людмила Паршина предупреждала о ливневых дождях в России с 8 по 10 августа. Согласно её прогнозу, Приморье засыпали осадки из-за проходящего тайфуна "Ханун", который продвигается в сторону Кореи. С 10 августа в регионе действует штормовое предупреждение.

Светлана Оперук
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