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7 августа, 08:49

В Подмосковье мужчина хотел пошутить над друзьями в лодке, но утонул сам

SHOT: В Подмосковье мужчина ради шутки раскачал лодку с друзьями и утонул

<p>52-летний Сергей, погибший на реке Метёлке в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

52-летний Сергей, погибший на реке Метёлке в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Пушкине пьяный мужчина решил пошутить над друзьями, с которыми находился в одной лодке, но сделал хуже для себя и в итоге погиб. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло у дачного посёлка Черкизово на реке Метёлке, водные глади которой бороздили три весёлых и поддатых приятеля. В какой-то момент 52-летнему Сергею веселья оказалось мало, и он решил приколоться над друзьями: привстал, взялся за борта и стал раскачивать лодку.

Небольшое судно в итоге перевернулось, а трое товарищей оказались под водой. Выплыть смогли лишь двое — оказалось, что сам шутник не умеет плавать. Мигом протрезвевшие мужчины доставили на берег наглотавшегося воды Сергея и вызвали скорую. Однако спасти его не удалось.

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Николь Вербер
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