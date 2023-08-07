В Подмосковье мужчина хотел пошутить над друзьями в лодке, но утонул сам

В подмосковном Пушкине пьяный мужчина решил пошутить над друзьями, с которыми находился в одной лодке, но сделал хуже для себя и в итоге погиб. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло у дачного посёлка Черкизово на реке Метёлке, водные глади которой бороздили три весёлых и поддатых приятеля. В какой-то момент 52-летнему Сергею веселья оказалось мало, и он решил приколоться над друзьями: привстал, взялся за борта и стал раскачивать лодку.

Небольшое судно в итоге перевернулось, а трое товарищей оказались под водой. Выплыть смогли лишь двое — оказалось, что сам шутник не умеет плавать. Мигом протрезвевшие мужчины доставили на берег наглотавшегося воды Сергея и вызвали скорую. Однако спасти его не удалось.