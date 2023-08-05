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5 августа, 11:20

На Кубани пьяный мужчина утонул после того, как сделал предложение возлюбленной

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kubanspas/1284" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кубань-Спас</a></p>

Обложка © Telegram / Кубань-Спас

В Краснодарском крае 34-летний пьяный мужчина утонул в реке возле города Тимашёвска после того, как сделал предложение своей возлюбленной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла на городском пляже вечером 4 августа. Влюблённая парочка пришла туда, и мужчина сделал девушке предложение руки и сердца. Они выпили и примерно в полночь решили попрыгать с пирса в реку. После очередного прыжка мужчина стал тонуть, на помощь бросились местные жители и спасатели. Из реки новоиспечённого жениха достали уже без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

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Светлана Оперук
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