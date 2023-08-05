На Кубани пьяный мужчина утонул после того, как сделал предложение возлюбленной

В Краснодарском крае 34-летний пьяный мужчина утонул в реке возле города Тимашёвска после того, как сделал предложение своей возлюбленной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По данным телеграм-канала, трагедия произошла на городском пляже вечером 4 августа. Влюблённая парочка пришла туда, и мужчина сделал девушке предложение руки и сердца. Они выпили и примерно в полночь решили попрыгать с пирса в реку. После очередного прыжка мужчина стал тонуть, на помощь бросились местные жители и спасатели. Из реки новоиспечённого жениха достали уже без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть.