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2 августа, 14:26

Отец с двумя сыновьями трагически погибли во время катания на гидроцикле в Сибири

В Красноярском крае отец и два сына утонули, катаясь на гидроцикле

Отец с двумя маленькими сыновьями погибли во время катания на гидроцикле в Красноярском крае. По данным ГСУ СК региона, несчастный случай произошёл на реке Таловке в посёлке Большая Ирба Курагинского района.

"В следственные органы поступило сообщение о том, что <...> при опрокидывании гидроцикла утонули три человека — мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мужчина отправился кататься по реке с детьми без спасательных жилетов. По данному факту начата проверка, подчеркнули в Следкоме.

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Ранее в Пензе в реке Суре утонул девятилетний мальчик, купавшийся с друзьями без присмотра. В региональном управлении СКР также уточнили, что пляж в той части города не оборудован.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ирина Фальке
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