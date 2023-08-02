Отец с двумя сыновьями трагически погибли во время катания на гидроцикле в Сибири

Отец с двумя маленькими сыновьями погибли во время катания на гидроцикле в Красноярском крае. По данным ГСУ СК региона, несчастный случай произошёл на реке Таловке в посёлке Большая Ирба Курагинского района.

"В следственные органы поступило сообщение о том, что <...> при опрокидывании гидроцикла утонули три человека — мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мужчина отправился кататься по реке с детьми без спасательных жилетов. По данному факту начата проверка, подчеркнули в Следкоме.