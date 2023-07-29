Прибило к камням: Туристы нашли на пляже в Сочи тело мужчины после сильного шторма
Число жертв сильного шторма в Сочи выросло до двух, найдено тело мужчины
На сочинском пляже Кудепста туристы нашли тело мужчины после сильного шторма. Об этом сообщает SHOТ.
Тело мужчины нашли на берегу в Сочи. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, погибшего волной вынесло на огромные камни, где его и нашли отдыхающие. Предполагается, что мужчина приехал из Тверской области, сейчас правоохранители устанавливают его личность.
Напомним, сегодня стало известно, что во время сильного шторма в Сочи утонула девушка. Она купалась на диком пляже.
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Telegram / SHOT