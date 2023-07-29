Прибило к камням: Туристы нашли на пляже в Сочи тело мужчины после сильного шторма

На сочинском пляже Кудепста туристы нашли тело мужчины после сильного шторма. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, погибшего волной вынесло на огромные камни, где его и нашли отдыхающие. Предполагается, что мужчина приехал из Тверской области, сейчас правоохранители устанавливают его личность.