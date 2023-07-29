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29 июля, 13:55

Прибило к камням: Туристы нашли на пляже в Сочи тело мужчины после сильного шторма

Число жертв сильного шторма в Сочи выросло до двух, найдено тело мужчины

На сочинском пляже Кудепста туристы нашли тело мужчины после сильного шторма. Об этом сообщает SHOТ.

Тело мужчины нашли на берегу в Сочи. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, погибшего волной вынесло на огромные камни, где его и нашли отдыхающие. Предполагается, что мужчина приехал из Тверской области, сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Мусор вместо туристов: Появилось видео с разгромленным штормом пляжем в Сочи

Мусор вместо туристов: Появилось видео с разгромленным штормом пляжем в Сочи

Напомним, сегодня стало известно, что во время сильного шторма в Сочи утонула девушка. Она купалась на диком пляже.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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