Мусор вместо туристов: Появилось видео с разгромленным штормом пляжем в Сочи

Сильнейший шторм, который прошёл 28 июля в Сочи, оставил после себя на пляжах серьёзные последствия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Судя по видео с места происшествия, теперь вместо толп отдыхающих на пляжах множество перевёрнутых или разрушенных беседок и шатров, а также мусор. Море продолжает бушевать, хотя уже и не так сильно. И даже в таких условиях появляются желающие искупаться, но их отгоняют спасатели.