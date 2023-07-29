Мусор вместо туристов: Появилось видео с разгромленным штормом пляжем в Сочи
SHOT показал видео с разрушенными беседками на пляже в Сочи после шторма
Сильнейший шторм, который прошёл 28 июля в Сочи, оставил после себя на пляжах серьёзные последствия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.
Последствия шторма в Сочи. Видео © Telegram / SHOT
Судя по видео с места происшествия, теперь вместо толп отдыхающих на пляжах множество перевёрнутых или разрушенных беседок и шатров, а также мусор. Море продолжает бушевать, хотя уже и не так сильно. И даже в таких условиях появляются желающие искупаться, но их отгоняют спасатели.
Ранее Лайф писал, что не менее 13 летевших в Сочи самолётов ушли на запасной аэродром из-за штормового ветра. Экипажи были перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод.
Telegram / SHOT