Пассажирские самолёты массово меняют маршруты на подлёте к Сочи

Экипажи 13 пассажирских рейсов, летевших в аэропорт Сочи, перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод. Такое решение было принято в связи со штормовым ветром, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды", — уточнили в сочинской гавани.