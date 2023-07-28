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28 июля, 11:32
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Пассажирские самолёты массово меняют маршруты на подлёте к Сочи

Не менее 13 летевших в Сочи самолётов ушли на запасной аэродром из-за ветра

Экипажи 13 пассажирских рейсов, летевших в аэропорт Сочи, перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод. Такое решение было принято в связи со штормовым ветром, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды", — уточнили в сочинской гавани.

Благодаря временным погодным улучшениям шесть пассажирских лайнеров всё-таки сумели успешно приземлиться, отметили в аэропорту.

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Обложка ©

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Ирина Фальке
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