Москву накрыло сильнейшим с конца XIX века ливнем
В Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень
В Москве 26 июля прошёл сильнейший с конца XIX века ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Об это сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
Согласно записи в телеграм-канале, наибольший объём осадков был зафиксирован в Можайском районе Западного округа.
"Предыдущий рекорд был установлен 26 июля 1894 года, когда выпало 42,5 мм осадков", — сообщили в комплексе горхозяйства.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся, уточнили в комплексе.
А ранее метеоролог Татьяна Позднякова раскрыла, накроет ли Москву "кубанское" пекло до +39 °C. В ближайшие дни эта участь постигнет Краснодарский край, Татарстан, Чувашию и Ульяновскую область.
АГН "Москва" / Ярослав Чингаев