Москву накрыло сильнейшим с конца XIX века ливнем

В Москве 26 июля прошёл сильнейший с конца XIX века ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Об это сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Согласно записи в телеграм-канале, наибольший объём осадков был зафиксирован в Можайском районе Западного округа.

"Предыдущий рекорд был установлен 26 июля 1894 года, когда выпало 42,5 мм осадков", — сообщили в комплексе горхозяйства.