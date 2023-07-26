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26 июля, 19:14

Москву накрыло сильнейшим с конца XIX века ливнем

В Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень

В Москве 26 июля прошёл сильнейший с конца XIX века ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Об это сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Согласно записи в телеграм-канале, наибольший объём осадков был зафиксирован в Можайском районе Западного округа.

"Предыдущий рекорд был установлен 26 июля 1894 года, когда выпало 42,5 мм осадков", — сообщили в комплексе горхозяйства.

Затопило улицы, ТЦ и фитнес-центры: Москву и область накрыл очередной тропический ливень

Затопило улицы, ТЦ и фитнес-центры: Москву и область накрыл очередной тропический ливень

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся, уточнили в комплексе.

А ранее метеоролог Татьяна Позднякова раскрыла, накроет ли Москву "кубанское" пекло до +39 °C. В ближайшие дни эта участь постигнет Краснодарский край, Татарстан, Чувашию и Ульяновскую область.

Обложка ©

АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Артур Лапсаков
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