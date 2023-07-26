Синоптик рассказала, накроет ли Москву "кубанское" пекло до +39 °C

Аномальная жара до 39 °C, которая в ближайшие дни накроет Краснодарский край, Татарстан, Чувашию и Ульяновскую область, не доберётся до Москвы, но в столичном регионе термометры тоже покажут очень высокие отметки. Об этом предупредила москвичей и гостей столицы синоптик Татьяна Позднякова.

По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", в ближайшие дни температура воздуха составит до 29 градусов. А в центре города, где за счёт плотной застройки обмен воздуха ниже, будут и все +30 °C.



"Мы ждём, что в столице в четверг, 27 июля, и пятницу столбики термометров покажут где-то 27–29 градусов", — приводит прогноз Поздняковой "Москва 24".

