Синоптик рассказала, накроет ли Москву "кубанское" пекло до +39 °C
Синоптик Позднякова: Аномальная жара из регионов не доберётся до столицы
В Москве до конца недели будет 29 °C, но синоптики не считают эту температуру аномальной. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Аномальная жара до 39 °C, которая в ближайшие дни накроет Краснодарский край, Татарстан, Чувашию и Ульяновскую область, не доберётся до Москвы, но в столичном регионе термометры тоже покажут очень высокие отметки. Об этом предупредила москвичей и гостей столицы синоптик Татьяна Позднякова.
По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", в ближайшие дни температура воздуха составит до 29 градусов. А в центре города, где за счёт плотной застройки обмен воздуха ниже, будут и все +30 °C.
"Мы ждём, что в столице в четверг, 27 июля, и пятницу столбики термометров покажут где-то 27–29 градусов", — приводит прогноз Поздняковой "Москва 24".
Ранее Гидрометцентр предупредил жителей некоторых российских регионов об аномальной жаре. В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до +39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +34 градусов. А начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал туристические направления, от которых сейчас лучше отказаться.