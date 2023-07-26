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26 июля, 09:27

Синоптик рассказала, накроет ли Москву "кубанское" пекло до +39 °C

Синоптик Позднякова: Аномальная жара из регионов не доберётся до столицы

<p>В Москве до конца недели будет 29 °C, но синоптики не считают эту температуру аномальной. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

В Москве до конца недели будет 29 °C, но синоптики не считают эту температуру аномальной. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Аномальная жара до 39 °C, которая в ближайшие дни накроет Краснодарский край, Татарстан, Чувашию и Ульяновскую область, не доберётся до Москвы, но в столичном регионе термометры тоже покажут очень высокие отметки. Об этом предупредила москвичей и гостей столицы синоптик Татьяна Позднякова.

По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", в ближайшие дни температура воздуха составит до 29 градусов. А в центре города, где за счёт плотной застройки обмен воздуха ниже, будут и все +30 °C.

"Мы ждём, что в столице в четверг, 27 июля, и пятницу столбики термометров покажут где-то 27–29 градусов", приводит прогноз Поздняковой "Москва 24".

Метеоролог рассказал, где сейчас точно не стоит отдыхать из-за жуткой жары

Метеоролог рассказал, где сейчас точно не стоит отдыхать из-за жуткой жары

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей некоторых российских регионов об аномальной жаре. В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до +39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +34 градусов. А начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал туристические направления, от которых сейчас лучше отказаться.

Марина Калегина
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