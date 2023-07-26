Почти 40 градусов: Жителей российских регионов предупредили об аномальной жаре

В ближайшие дни столбики термометров в ряде российских городов покажут до +30...+39 градусов тепла. Речь идёт о Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Таймыре и Сахалине, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до +39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32...+34 градусов, — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря", — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Чувашии, Татарстане и Ульяновской области 28 и 29 июля температура воздуха составит +36...+37 градусов, на Таймыре она достигнет +29...+30 градусов. Кроме того, на Сахалине ожидается до +25...+30 градусов, а в ХМАО +30.