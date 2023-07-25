Метеоролог рассказал, где сейчас точно не стоит отдыхать из-за жуткой жары
Метеоролог Варакин призвал не ехать в Турцию из-за аномальной жары
В последнее время европейские страны столкнулась с множеством погодных катаклизмов, в частности, с аномальной жарой. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал туристические направления, от которых сейчас лучше отказаться.
По его словам, сейчас высокие температуры наблюдаются на территории от Марокко, Ливии и Туниса до Турции, а также греческих Родоса и Пелопоннеса. Там присутствует "отрок" азовского антициклона, который простирается через всю Испанию, захватывая побережье. Варакин также подчеркнул, что до 1 августа улучшений не стоит ждать от государств Средиземноморского бассейна, где температуры под сорок и нет дождей.
Даже если убавятся температуры, допустим, в Измире, Анталии, Мугле, то всё равно без осадков. Кратковременные дожди и не так жарко — это самый север. Эмилия-Романья, ближе к Венеции. Там, возможно, в течение пяти-семи дней пару раз дождик пройдёт. И температура около +29–33 градусов", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
При этом погода на отечественных курортах тоже не самая прекрасная. Так, 28 июля стоит ожидать южного циклона, который захватит Крым, Краснодарский край и Ростовскую область. В этих регионах пройдут сильные дожди и даже град. А в Москву придёт тепло, но ненадолго. 26 и 27 июля температура в городе поднимется до 26–28 градусов, однако с пятницы на субботу начнутся мощные дожди. Варакин предупредил, что выпасть может примерно четверть месячных осадков.
Впрочем, некоторым туристам ничего не страшно, даже бушующий рядом лесной пожар. Смелостью поразили отдыхающие турецкого города Кемер, которые, несмотря на стихию, продолжают спокойно купаться в море.
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