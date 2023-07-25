Метеоролог рассказал, где сейчас точно не стоит отдыхать из-за жуткой жары

В последнее время европейские страны столкнулась с множеством погодных катаклизмов, в частности, с аномальной жарой. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал туристические направления, от которых сейчас лучше отказаться.

По его словам, сейчас высокие температуры наблюдаются на территории от Марокко, Ливии и Туниса до Турции, а также греческих Родоса и Пелопоннеса. Там присутствует "отрок" азовского антициклона, который простирается через всю Испанию, захватывая побережье. Варакин также подчеркнул, что до 1 августа улучшений не стоит ждать от государств Средиземноморского бассейна, где температуры под сорок и нет дождей.

Даже если убавятся температуры, допустим, в Измире, Анталии, Мугле, то всё равно без осадков. Кратковременные дожди и не так жарко — это самый север. Эмилия-Романья, ближе к Венеции. Там, возможно, в течение пяти-семи дней пару раз дождик пройдёт. И температура около +29–33 градусов", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

При этом погода на отечественных курортах тоже не самая прекрасная. Так, 28 июля стоит ожидать южного циклона, который захватит Крым, Краснодарский край и Ростовскую область. В этих регионах пройдут сильные дожди и даже град. А в Москву придёт тепло, но ненадолго. 26 и 27 июля температура в городе поднимется до 26–28 градусов, однако с пятницы на субботу начнутся мощные дожди. Варакин предупредил, что выпасть может примерно четверть месячных осадков.