Туристы в Турции продолжают купаться в море, несмотря на бушующий рядом лесной пожар

В Турции люди спокойно плавают в море, хотя всего в нескольких десятках метров от них горят деревья. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как в районе турецкого города Кемер над пляжами и отелями летают вертолёты и самолёты с водой. Тем временем невозмутимые туристы продолжают отдыхать, несмотря на то что рядом в лесу горят деревья. Отсутствие паники подтвердили отдыхающие в посёлке Гёйнюк россияне. Причём отели продолжают заселять гостей в обычном режиме, убеждая их, что пожар не дойдёт до гостиниц. При этом иногда появляются проблемы со светом, но в таких ситуациях в ход идут резервные генераторы.