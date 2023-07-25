Туристы в Турции продолжают купаться в море, несмотря на бушующий рядом лесной пожар
SHOT показал обстановку в районе турецкого Кемера, который охватил пожар
В Турции люди спокойно плавают в море, хотя всего в нескольких десятках метров от них горят деревья. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Обстановка в районе турецкого города Кемер. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как в районе турецкого города Кемер над пляжами и отелями летают вертолёты и самолёты с водой. Тем временем невозмутимые туристы продолжают отдыхать, несмотря на то что рядом в лесу горят деревья. Отсутствие паники подтвердили отдыхающие в посёлке Гёйнюк россияне. Причём отели продолжают заселять гостей в обычном режиме, убеждая их, что пожар не дойдёт до гостиниц. При этом иногда появляются проблемы со светом, но в таких ситуациях в ход идут резервные генераторы.
Напомним, лесные пожары в Турции зафиксированы в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш. До курортного Кемера также добрался огонь. Для борьбы с пожарами Россия отправила в Турцию самолёты-амфибии. Генконсульство РФ в Анталье попросило туристов не покидать отели.
Telegram / SHOT