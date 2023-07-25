Российских туристов в турецкой Анталье призвали не покидать отели из-за бушующих лесных пожаров
Генконсульство России в Анталье просит туристов не покидать отели из-за лесных пожаров
Российских туристов в Анталье призывали по возможности не покидать территорию отелей из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщили журналистам в Генеральном консульстве нашей страны. Дипломаты заверили, что находятся в постоянном контакте с местными властями, туроператорами и самими отдыхающими. Для россиян в Анталье работает экстренная горячая линия, где они могут получить консультацию по актуальным вопросам.
"Призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий по возможности не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации рекомендуем строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля", — приводит слова представителей Генконсульства ТАСС.
Ранее Лайф уже сообщал, что лесные пожары в Турции зафиксированы в провинциях Анталья, Маниса и Кахраманмараш. Огонь добрался до курортного города Кемера. Как сообщили читатели Лайфа, яркое пламя бушует вблизи отелей, заполненных туристами. Россия отправила в Турцию самолёты-амфибии для борьбы со стихийным бедствием.
ТАСС / АР