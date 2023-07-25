Российских туристов в турецкой Анталье призвали не покидать отели из-за бушующих лесных пожаров

Российских туристов в Анталье призывали по возможности не покидать территорию отелей из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщили журналистам в Генеральном консульстве нашей страны. Дипломаты заверили, что находятся в постоянном контакте с местными властями, туроператорами и самими отдыхающими. Для россиян в Анталье работает экстренная горячая линия, где они могут получить консультацию по актуальным вопросам.