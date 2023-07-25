Мощные пожары подобрались вплотную к заполненным туристами отелям в Кемере
Мощные лесные пожары полыхают в турецком Кемере недалеко от отелей
Мощные лесные пожары добрались до турецкого курортного города Кемера. Как сообщили читатели Лайфа, прямо сейчас яркое пламя бушует вблизи отелей, заполненных туристами.
Мощные лесные пожары полыхают недалеко от отеля Karmir Resort в посёлке Гёйнюк в Кемере. Видео © LIFE
Туристы рассказали, что огромное пламя от лесных пожаров практически подобралось к отелям в посёлке Гёйнюк. Яркий огонь видно даже из самых отдалённых населённых пунктов. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за чего стихия приближается к жилым районам.
Ранее Лайф сообщал, что масштабные лесные пожары охватили разрушенную землетрясениями провинцию в Турции. К тушению лесного пожара в Хатае привлекли девять самолётов, 21 вертолёт и 375 человек.
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