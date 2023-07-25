Мощные пожары подобрались вплотную к заполненным туристами отелям в Кемере

Мощные лесные пожары добрались до турецкого курортного города Кемера. Как сообщили читатели Лайфа, прямо сейчас яркое пламя бушует вблизи отелей, заполненных туристами.

Мощные лесные пожары полыхают недалеко от отеля Karmir Resort в посёлке Гёйнюк в Кемере. Видео © LIFE

Туристы рассказали, что огромное пламя от лесных пожаров практически подобралось к отелям в посёлке Гёйнюк. Яркий огонь видно даже из самых отдалённых населённых пунктов. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за чего стихия приближается к жилым районам.