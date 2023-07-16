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16 июля, 15:58

Масштабные лесные пожары охватили разрушенную землетрясениями провинцию в Турции

К тушению лесного пожара в Хатае привлекли 9 самолётов и 21 вертолёт

Для ликвидации масштабного лесного пожара в районе Белен провинции Хатай в Турции привлекли девять самолётов, 21 вертолёт и 375 человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли.

Лесной пожар в Турции. Видео © Twitter / __kaput__, Disaster News

"На тушение лесного пожара в районе Белен было направлено 9 самолётов, 21 вертолёт, 59 единиц наземной техники и 375 человек личного состава. Эффективное вмешательство наших команд с воздуха и земли продолжается непрерывно", сказал журналистам министр.

Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли рассказал государственному новостному агентству Anadolu, что жителей уже эвакуировали с территорий, к которым подступило пламя. Воздушные и наземные пожарные экипажи тушат природный пожар в районе Согуолук, была запрошена поддержка из соседних провинций.

Как выглядел турецкий город Хатай до и после смертоносного землетрясения — шокирующее видео

Как выглядел турецкий город Хатай до и после смертоносного землетрясения — шокирующее видео

А накануне землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в соседней с Хатаем турецкой провинции Кахраманмараш.

Обложка ©

Twitter / Disaster News

Юрий Лысенко
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