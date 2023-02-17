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17 февраля, 15:46

Как выглядел турецкий город Хатай до и после смертоносного землетрясения — шокирующее видео

Телеканал TRT Haber показал, как выглядел город Хатай до и после землетрясения

Турецкий телеканал TRT Haber показал, как выглядел город Хатай до и после разрушительного землетрясения. Кадры, снятые с воздуха, позволяют оценить весь масштаб стихийного бедствия.

Землетрясение, обрушившееся на центральную Турцию, стало самым мощным за последние 100 лет. По недавним сведениям, в результате стихийного бедствия погибло более 38 тысяч человек. Разрушены тысячи домов, под завалами могут находиться ещё тысячи граждан. При этом эксперты прогнозируют новое землетрясение — уже в Стамбуле. Если оно произойдёт, под завалами могут оказаться 10 тысяч жителей.

В Турции спустя 260 часов после землетрясения из-под завалов спасли 12-летнего мальчика

В Турции спустя 260 часов после землетрясения из-под завалов спасли 12-летнего мальчика

Ранее Лайф сообщал, что в Сирии, где жертвами землетрясения стали более 3,5 тысячи человек, произошли новые подземные толчки. Их магнитуда составила 5,4.

Обложка ©

Скриншот YouTube / TRT Haber

Никита Никонов
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