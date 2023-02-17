Власти Стамбула: 10 тысяч жителей могут мгновенно оказаться под завалами при землетрясении

Около 10 тысяч жителей Стамбула проживают в домах с риском моментального обрушения при землетрясении. Об этом заявил заместитель генерального секретаря мэрии столицы Турции Бугра Гёкче, слова которого приводит портал Demiroen.

"318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тысяч человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения [при землетрясении]. У этих зданий даже не Е-класс (считается низшим классом. — Прим. Лайфа) сейсмостойкости", — заявил он.

Кроме того, Гёкче сообщил, что ещё 1525 зданий имеют классы D и E, которые отражают повышенный риск сейсмостойкости.