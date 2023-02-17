Власти Стамбула: 10 тысяч жителей могут мгновенно оказаться под завалами при землетрясении
Около 10 тысяч жителей Стамбула проживают в домах с риском моментального обрушения при землетрясении. Об этом заявил заместитель генерального секретаря мэрии столицы Турции Бугра Гёкче, слова которого приводит портал Demiroen.
"318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тысяч человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения [при землетрясении]. У этих зданий даже не Е-класс (считается низшим классом. — Прим. Лайфа) сейсмостойкости", — заявил он.
Кроме того, Гёкче сообщил, что ещё 1525 зданий имеют классы D и E, которые отражают повышенный риск сейсмостойкости.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Катастрофа уже унесла более 38 тысяч человек. Кроме того, учёные прогнозируют возможное новое землетрясение, которое затронет Стамбул.
ТАСС / Zuma